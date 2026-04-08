L’AR+I i el CRG obren una convocatòria internacional per captar investigadors en genòmica de muntanya

El projecte aposta pels ecosistemes d’alta muntanya com a laboratori natural i reforça l’estratègia de diversificació econòmica del país

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) han obert una convocatòria internacional per incorporar dos investigadors d’alt nivell especialitzats en genòmica de muntanya. La iniciativa té com a objectiu captar talent científic i consolidar el país com un espai de referència en recerca aplicada a la biodiversitat i l’entorn natural.

El projecte forma part de la col·laboració entre ambdues institucions, que busca impulsar el desenvolupament científic en àmbits com la salut ambiental, la biotecnologia o la bioinformàtica. A més, pretén generar coneixement amb impacte tant en l’àmbit tecnològic com en l’econòmic.

Els ecosistemes d’alta muntanya, especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic i a la pèrdua de biodiversitat, esdevenen un escenari clau per a aquest tipus d’investigació. En aquest context, Andorra es planteja com un entorn idoni per desenvolupar projectes científics vinculats a aquests reptes globals.

L’AR+I i el CRG impulsen dues places per atraure talent i posicionar el país com a referent en biodiversitat i innovació

La iniciativa combina l’experiència del CRG, centre de referència internacional en genòmica i biomedicina amb seu a Barcelona, amb el potencial del territori andorrà i el paper d’AR+I com a institució dedicada a la recerca i la innovació. Aquestes noves places s’inscriuen també dins el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació impulsat pel Ministeri d’Economia.

Els investigadors seleccionats desenvoluparan la seva activitat principalment al país, en un programa que integra recerca d’excel·lència amb transferència de coneixement. Es valorarà especialment que els candidats tinguin vincle amb Andorra, amb la voluntat de reforçar el teixit científic local i consolidar una comunitat estable.

El període per presentar candidatures s’allargarà fins al 14 de maig de 2026, i el procés de selecció inclourà una fase prèvia basada en la trajectòria acadèmica i investigadora dels aspirants. Els contractes tindran una durada inicial de tres anys, amb opció de pròrroga.

