La inauguració de l’àrea de salut mental infantojuvenil, el gran regal sanitari d’aquest incipient 2025

Separar els pacients de salut mental adults dels adolescents i infants era una fita que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell feia temps que perseguia, concretament, des de finals de novembre, moment en el qual es va posar en funcionament l’àrea infantojuvenil especialitzada en salut mental i ubicada a la quarta planta de l’edifici sanitari.

“Donem per acabat i inaugurat avui un projecte que feia molt de temps que volíem donar la seva sortida, i és aquesta àrea totalment independent per a joves i infants, dividida en un hospital de dia i sis sales d’hospitalització d’aguts en les quals estan permeses les pernoctacions per a familiars. Aquest és un aspecte important, ja que al marge de l’assistència integral, comptar amb el suport dels pares en el cas dels menors de 12 anys és un canvi substancial”, ha explicat avui la directora general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, en el marc de l’estrena de l’espai.

La titular de Salut, Helena Mas, amb la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, visitant les instal·lacions de l’àrea infantojuvenil de salut mental. | El Periòdic / P.M.

Continuant detallant les novetats que brinden les diferents sales, Cosan ha mencionat que amb la separació s’ha guanyat “un espai molt important a l’hospital”, al marge d’haver donat cabuda a la creació d’una aula de reforç tèrmic per als pacients de llarga durada. Altrament, la màxima responsable del SAAS ha esclarit que en aquests moments “no està tota la planta ocupada, ja que té capacitat per a sis pacients i actualment n’hi ha quatre“.

Per la seva banda, la ministra de Salut, Helena Mas, qui també ha acompanyat per les diferents instal·lacions als informadors, no ha pogut ocultar la seva alegria i ha titllat “de celebració el dimarts d’avui pel pas endavant que suposa el canvi i habilitació d’aquests espais”. A més de recordar que aquesta àrea infantojuvenil de salut mental “és part de la línia estratègica que segueix el Govern”, ha deslligat que la separació d’espais és el salt qualitatiu “que li mancava a l’atenció d’aquest públic i d’aquesta branca en especial”, com també un salt per a totes les famílies del Principat sent aquests uns “agents terapèutics fonamentals per als pacients”.

Qüestionada sobre si farà falta una major capacitat d’efectius en el futur més pròxim i, a la vista de l’obertura del mencionat espai, Mas ha confessat que “amb l’habilitació de noves infraestructures s’hauran d’incorporar nous professionals per poder donar cobertura als pacients, així com els requerits per als pisos adaptats del Solà d’Enclar”.

Dues sales de l’àrea infantojuvenil de salut mental, amb un escriptori i dues taules, i una altra amb una taula conjunta amb seients i sofàs. | El Periòdic / P.M.