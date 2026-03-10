Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Durant la reunió amb Mauri, els representants de l’APTA van expressar també la seva preocupació pels canvis en el planejament urbanístic d’Ordino. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Propietaris traslladen propostes als coprínceps

L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino

L’associació alerta sobre la inseguretat jurídica que, segons afirma, pot generar la modificació del POUP d’Ordino per als propietaris de terres

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) ha mantingut recentment diverses trobades institucionals per exposar el seu posicionament sobre el desenvolupament territorial del país i els criteris que, segons l’entitat, haurien de guiar la futura Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU).

Al febrer, una delegació encapçalada pel president de l’entitat, Josep Duró, i integrada també pels membres de la junta directiva Joan Albert Farré, Pere Fiñana i Jordi Cruz, es va reunir al Palau Episcopal amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano. Durant la trobada, els representants de l’associació van lliurar el document que prèviament havien presentat a la comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, on s’exposen diferents criteris i orientacions que consideren rellevants per al marc normatiu que s’ha d’elaborar.

En aquesta reunió també es va posar sobre la taula la situació vinculada al recurs presentat davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) en relació amb el nou pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino, una qüestió que, segons l’entitat, genera inquietud entre els propietaris de terrenys. Serrano va agrair les aportacions efectuades i va demanar rebre informació periòdica sobre l’evolució de les qüestions tractades. Els representants de l’APTA es van comprometre a mantenir-lo al corrent dels avenços.

Representants de l’associació es reuneixen amb Josep-Lluís Serrano i amb el director de gabinet del copríncep francès per exposar el document presentat al Consell

Posteriorment, l’associació també va mantenir una reunió amb Robert Mauri, director de gabinet del copríncep francès a Andorra. En aquesta trobada es va presentar igualment el document remès a la comissió legislativa amb l’objectiu que les consideracions de l’entitat puguin ser tingudes en compte en el procés d’elaboració del dictamen que ha de servir de base per al desenvolupament de la nova LOGTU.

Durant la reunió amb Mauri, els representants de l’APTA van expressar també la seva preocupació pels canvis en el planejament urbanístic d’Ordino. Segons van indicar, la modificació del POUP pot generar inseguretat jurídica i afectar els drets de propietat, a més d’obrir la porta a possibles precedents jurídics.

Per la seva banda, Mauri va traslladar la inquietud del copríncep francès davant la problemàtica de l’habitatge, una qüestió que, segons va assenyalar, s’ha intensificat en els darrers anys i que també afecta altres territoris europeus.

