L’après-ski Cota 1.300 d’Ordino arrenca aquest dissabte condicionat per la neu però amb bones expectatives

La temporada de l’après-ski Cota 1.300 d’Ordino ha aixecat el teló aquest dissabte a la plaça de la Closa, en una inauguració marcada per una afluència de públic inferior a la prevista a causa de les precipitacions de neu. Malgrat aquest inici condicionat pel temps, el comú es mostra confiat que la proposta guanyi pes amb el pas de les setmanes, tal com ja va succeir en la primera edició.
El conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, ha recordat que la iniciativa pren forma arran de la bona acollida de l’any passat. “Després de l’èxit de l’any passat, vam veure que això és una cosa que va agradar bastant, sobretot a la gent del poble, per això aquest any ho hem tornat a fer”, ha explicat. La programació es mantindrà cada dissabte fins al 28 de febrer.
Aquesta segona edició incorpora canvis en el format musical. La proposta arrenca amb una sessió més tranquil·la per crear ambient i evoluciona cap a sessions de DJ a càrrec del personal de Flaix FM, que també col·laboren en la promoció i difusió de l’esdeveniment. Es considerat un gir respecte a l’any passat, quan s’havia apostat primer per grups de música en directe i, posteriorment, per DJs.
Tot i l’estrena discreta, Serracanta ha reiterat una visió optimista sobre el recorregut de la temporada. L’objectiu és consolidar la Cota 1.300 com un “espai de vespreig a les Valls del Nord”, pensat tant per als esquiadors com per als veïns de la Massana, Ordino i altres parròquies. En aquest sentit, ha detallat que la voluntat és que esquiadors i ciutadans “pugin aquí i es trobin en un ambient distès, on puguin menjar i beure una miqueta i disfrutar o compartir com ha anat la jornada d’esquí”.
Pel que fa als recursos, el pressupost de la segona edició es manté en 40.000 euros, la mateixa quantitat que l’any anterior. Amb tot, la corporació ha introduït millores logístiques, com un escenari de majors dimensions i el sobredimensionament de les estufes per garantir més confort en un espai exposat a les baixes temperatures hivernals.