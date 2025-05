Supervisió de l'ús de dades

L’APDA impulsa una actuació preventiva per assegurar que els partits polítics compleixin la normativa

Diverses formacions utilitzen eines digitals que poden implicar el tractament de dades sensibles sense garantir les condicions establertes

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha posat en marxa una acció preventiva i informativa adreçada a totes les formacions polítiques registrades oficialment, amb l’objectiu de revisar si s’ajusten a la Llei qualificada de protecció de dades personals (LQPD). La iniciativa sorgeix després que l’agència hagi rebut en les darreres setmanes diverses queixes que alerten sobre possibles incompliments de la normativa vigent per part d’alguns partits.

Les incidències detectades fan referència a la manca o inadequació de les polítiques de privadesa, l’absència de designació d’un delegat o delegada de protecció de dades (DPD), o l’ús de formularis i sistemes en línia que podrien comprometre dades sensibles dels usuaris. En aquest sentit, l’APDA ha identificat que algunes webs polítiques incorporen formularis de contacte, canals de missatgeria instantània o sistemes de xat automatitzat amb intel·ligència artificial, que poden donar lloc al tractament de dades especialment protegides. Segons estableix l’article 9 de la LQPD, les dades que revelen opinions polítiques formen part de les categories especials i, per tant, el seu tractament està en principi prohibit, llevat que es donin excepcions contemplades legalment. A més, l’agència adverteix que, en el cas dels sistemes automatitzats, encara que aparentment no s’obtinguin dades identificatives, el contingut de les converses pot permetre inferir informació personal o sensible.

Amb aquesta actuació, l’APDA busca reforçar la transparència i responsabilitat en el tractament de dades en l’àmbit polític, i garantir el respecte als drets de les persones reconeguts per la legislació andorrana. Així mateix, recorda a la ciutadania que pot exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, i posa a la seva disposició informació detallada a través del seu lloc web oficial.