Andorra Telecom es troba en la fase final de preparació per a l’apagada de la xarxa 3G, prevista per al mes d’octubre

Andorra Telecom es troba en la fase final de preparació per a l’apagada de la xarxa 3G, prevista per al pròxim mes d’octubre. Aquest projecte, han citat, forma part de l’evolució natural de les telecomunicacions i permetrà reforçar la qualitat, la capacitat i l’eficiència de les tecnologies més avançades com el 4G i el 5G. Com a part d’aquest procés, la companyia ha dut a terme recentment una prova pilot d’apagada del 3G a les parròquies de la Massana i Ordino, la qual ha permès validar el comportament de la xarxa i dels dispositius en un entorn real sense que s’hagin registrat incidències rellevants ni afectacions significatives als clients.
En els propers mesos es preveu repetir aquest tipus de proves en la resta de parròquies per continuar recollint informació i garantir que la transició es realitza amb totes les garanties. Amb tot, l’apagada del 3G s’iniciarà a l’octubre de manera progressiva i per zones geogràfiques, un desplegament «gradual» el qual, han apuntat, permetrà monitorar el comportament de la xarxa i assegurar que tots els clients continuen disposant de servei durant el procés de migració.
Val a dir que han identificat alguns escenaris en què els usuaris podrien experimentar afectacions si disposen de dispositius que depenen exclusivament del 3G, com terminals antics o configurats exclusivament en 3G, dispositius que només funcionen amb tecnologia 3G o zones amb cobertura limitada, especialment en interiors. Així mateix, els dispositius configurats només en 3G poden continuar utilitzant serveis bàsics gràcies a la xarxa 2G, tant per a la realització i recepció de trucades com per a una connectivitat de dades limitada. La xarxa 2G no es veurà afectada per l’apagada del 3G.