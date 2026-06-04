Les matriculacions de vehicles creixen poc més d’un 16% en un any i acaben superant els 530 registres al maig

Les matriculacions de vehicles durant el mes de maig han estat 532, segons les dades que publica aquest dijous el Departament d’Estadística, la qual cosa suposa una variació positiva del 16,4% respecte al mes de maig de l’any anterior. En detall, aquest mes han tingut variacions positives ‘Altres’ amb un creixement del 61,5%, ‘Turismes’ amb un augment del 21,8% i ‘Camions i Camionetes’ amb un increment del 5,0%. Per contra, ‘Motocicletes i Ciclomotors’ presenta una variació negativa de l’1,0%. D’aquestes 532 matriculacions, 395 corresponen a vehicles nous i 137 a vehicles importats de l’estranger.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al maig d’aquest 2026 han estat 2.312, fet que equival a una variació positiva del 10,3% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 2.096 vehicles. D’altra banda, les matriculacions durant els darrers 12 mesos han estat 5.668, la qual cosa representa una variació positiva del 13,7%.
D’aquest total de 532 matriculacions, fins a 395 corresponen a vehicles nous, mentre que 137 són per a vehicles importats de l’estranger
Aquest maig han tingut variacions positives ‘Gasolina’ amb un augment del 8,4% i ‘Gasoil’ amb un increment de l’1,4%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 36, és a dir, nou més que al mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 138, amb un augment de 38 respecte a l’any anterior. Finalment, s’han matriculat 12 vehicles ‘Sense carburant’, sis més que al mateix mes de l’any anterior.
De gener a maig del 2026, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar la disminució de matriculacions en els vehicles ‘Elèctrics 100%’, amb 10 vehicles menys (10,0%). D’altra banda, amb variacions positives destaquen les matriculacions dels vehicles ‘Híbrid gasoil no endollable’, amb un augment de 30 vehicles (50,8%).