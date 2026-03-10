Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Entre els exemples habituals de violacions de seguretat hi ha l’enviament d’un correu electrònic amb dades personals al destinatari equivocat. | Pexels
El Periòdic d'Andorra
Recordatori sobre seguretat de dades

L’APDA aclareix què és una violació de seguretat arran de les informacions sobre un possible ciberatac al país

L’organisme explica quan s’ha de notificar una incidència, quina informació s’ha d’aportar i quines actuacions cal fer davant possibles riscos

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha recordat què s’entén per violació de seguretat de dades personals i quines obligacions tenen els responsables del tractament quan es produeix una incidència que pot comprometre informació personal. Aquest tipus de situació es produeix quan un incident provoca, de manera accidental o il·lícita, la destrucció, pèrdua, alteració o divulgació no autoritzada de dades, o bé l’accés indegut a informació personal, fet que pot afectar la confidencialitat, la integritat o la disponibilitat de les dades.

En aquest sentit, s’ha volgut aclarir que una violació de seguretat de dades no es limita exclusivament a un atac informàtic. Aquestes incidències també poden derivar d’errors humans, de la pèrdua de documentació o de qualsevol altra situació que afecti la seguretat de la informació personal.

Els incidents informàtics, com ara intrusions als sistemes, programari maliciós o atacs de tipus ‘ransomware’, són només una de les possibles causes que poden desencadenar una violació de seguretat. En aquests casos, els sistemes poden quedar compromesos i posar en risc la informació que gestionen, però també hi ha altres circumstàncies que poden provocar aquest tipus d’incidència.

Una violació de seguretat es produeix quan dades personals es perden, s’alteren o s’hi accedeix sense autorització

Entre els exemples habituals de violacions de seguretat hi ha l’enviament d’un correu electrònic amb dades personals al destinatari equivocat, l’enviament d’informació a diversos destinataris sense utilitzar la còpia oculta, la pèrdua o el robatori d’un ordinador o d’un dispositiu d’emmagatzematge, l’accés no autoritzat a bases de dades o carpetes compartides, la publicació indeguda d’informació personal o l’alteració o eliminació accidental de dades. També poden considerar-se violacions situacions en què les dades queden temporalment o definitivament indisponibles.

Aquest aclariment arriba en el marc dels fets avançats recentment sobre un possible ciberatac a un conegut centre comercial del país, en què molts proveïdors i clients es podrien haver vist afectats, segons han apuntat les primeres informacions. Fins al moment, però, no han transcendit més detalls sobre l’abast ni les circumstàncies de l’incident.

L’ANC eleva l’alerta a “molt alt” per l’augment d’activitat maliciosa que ha afectat una empresa del país

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’ANC-AD confirma un ciberatac a una empresa privada i avisa les entitats que reforcin les infraestructures
Un informe alerta de fins a tres incidents LGBTI-fòbics mensuals al país i assenyala mancances legals i sanitàries
La Policia desplega un dispositiu especial a partir del dijous amb motiu dels festivals Snowrow i Maricongelada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’ocupació hotelera al febrer arriba al 85,27% i es manté elevada malgrat situar-se lleugerament per sota del 2025
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu