L’ANC eleva l’alerta a “molt alt” per l’augment d’activitat maliciosa que ha afectat una empresa del país

L’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) ha elevat el nivell d’alerta en ciberseguretat al país de “alt” a “molt alt” arran d’un increment recent d’activitat maliciosa dirigida a infraestructures crítiques, serveis essencials i també a la ciutadania. La decisió respon, segons ha indicat l’organisme, a l’evolució del context de risc i a la necessitat de reforçar les mesures de vigilància, prevenció i resposta davant possibles incidents.
L’organisme assenyala que, en les darreres setmanes, s’han detectat noves vulnerabilitats que estan sent explotades activament a escala global, fet que incrementa el risc per a sistemes digitals i serveis essencials. Davant d’aquesta situació, l’agència ha decidit reforçar el nivell d’alerta i recomanar mesures addicionals de protecció per limitar l’impacte de possibles atacs.
Segons ha avançat l’Altaveu, aquesta decisió podria estar relacionada amb un ciberatac detectat recentment en un centre comercial del país. L’incident hauria afectat determinats serveis vinculats a operacions de clients i proveïdors, tot i que fins ara no s’ha confirmat oficialment cap detall sobre l’abast concret de l’atac.
Malgrat aquest context, des de les institucions s’insisteix que l’elevació del nivell d’alerta respon a una anàlisi global del risc i no exclusivament a un incident concret. L’objectiu és reforçar la capacitat de detecció i resposta davant possibles ciberamenaces i garantir la seguretat dels sistemes digitals que donen suport a infraestructures i serveis essencials del país.