Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El baròmetre de risc que ha publicat al seu web l'Agència Nacional de Ciberseguretat. | ANC
El Periòdic d'Andorra
Alerta elevada per ciberseguretat

L’ANC eleva l’alerta a “molt alt” per l’augment d’activitat maliciosa que ha afectat una empresa del país

L'organisme demana a les entitats i institucions del Principat extremar les precaucions i reforçar els protocols de seguretat informàtica

L’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) ha elevat el nivell d’alerta en ciberseguretat al país de “alt” a “molt alt” arran d’un increment recent d’activitat maliciosa dirigida a infraestructures crítiques, serveis essencials i també a la ciutadania. La decisió respon, segons ha indicat l’organisme, a l’evolució del context de risc i a la necessitat de reforçar les mesures de vigilància, prevenció i resposta davant possibles incidents.

L’organisme assenyala que, en les darreres setmanes, s’han detectat noves vulnerabilitats que estan sent explotades activament a escala global, fet que incrementa el risc per a sistemes digitals i serveis essencials. Davant d’aquesta situació, l’agència ha decidit reforçar el nivell d’alerta i recomanar mesures addicionals de protecció per limitar l’impacte de possibles atacs.

Segons ha avançat l’Altaveu, aquesta decisió podria estar relacionada amb un ciberatac detectat recentment en un centre comercial del país. L’incident hauria afectat determinats serveis vinculats a operacions de clients i proveïdors, tot i que fins ara no s’ha confirmat oficialment cap detall sobre l’abast concret de l’atac.

Malgrat aquest context, des de les institucions s’insisteix que l’elevació del nivell d’alerta respon a una anàlisi global del risc i no exclusivament a un incident concret. L’objectiu és reforçar la capacitat de detecció i resposta davant possibles ciberamenaces i garantir la seguretat dels sistemes digitals que donen suport a infraestructures i serveis essencials del país.

L’APDA aclareix què és una violació de seguretat arran de les informacions sobre un possible ciberatac al país

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’ANC-AD confirma un ciberatac a una empresa privada i avisa les entitats que reforcin les infraestructures
Un informe alerta de fins a tres incidents LGBTI-fòbics mensuals al país i assenyala mancances legals i sanitàries
La Policia desplega un dispositiu especial a partir del dijous amb motiu dels festivals Snowrow i Maricongelada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’ocupació hotelera al febrer arriba al 85,27% i es manté elevada malgrat situar-se lleugerament per sota del 2025
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu