L’ANC-AD confirma un ciberatac a una empresa privada i avisa les entitats que reforcin les infraestructures

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha confirmat que una empresa privada del país ha estat víctima d’un ciberatac, després que la mateixa companyia comuniqués voluntàriament la situació aquest dilluns.
Segons ha informat l’organisme, des del moment en què es va tenir coneixement de l’incident s’ha ofert col·laboració a l’empresa afectada amb l’objectiu d’ajudar-la a gestionar la incidència i recuperar la normalitat operativa tan aviat com sigui possible. L’agència ha posat a la seva disposició els recursos necessaris per facilitar la resolució del problema.
Arran d’aquest cas, l’ANC-AD també ha activat un avís adreçat a les infraestructures considerades crítiques o importants del país. L’objectiu és advertir-les de la situació i recomanar que reforcin les mesures de seguretat i vigilància davant possibles incidents similars.
Des de l’organisme recorden que la prevenció és un element clau en l’àmbit de la ciberseguretat i que tant empreses privades com entitats del sector públic poden estar exposades a aquest tipus d’amenaces.
En aquest sentit, l’agència insisteix en la necessitat d’anticipar riscos, detectar possibles vulnerabilitats en els sistemes i millorar els procediments interns per garantir que les infraestructures sensibles del país estiguin preparades per afrontar eventuals incidents greus.