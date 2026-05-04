Espot alerta de l’augment d’amenaces digitals i situa els ciberatacs i la desinformació com a repte estructural

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat la necessitat d’una acció coordinada a escala europea per fer front a les amenaces digitals durant la 8a Cimera de la Comunitat Política Europea, celebrada a Erevan. En la seva intervenció, ha alertat que “les amenaces híbrides, els ciberatacs i la desinformació són avui una realitat persistent que exigeix respostes col·lectives i decidides”.
La cimera, la qual ha reunit una quarantena de líders europeus i responsables d’organitzacions internacionals sota el lema ‘Construint el futur: unitat i estabilitat a Europa’, ha abordat qüestions com la resiliència democràtica, la seguretat econòmica i els reptes geopolítics. Durant la taula de debat, Espot ha exposat les diverses mesures impulsades per Andorra per reforçar la seguretat digital, com la cooperació amb l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE) per prevenir i detectar riscos a l’espai digital.
El Govern impulsa accions per protegir menors a internet i reforçar la lluita contra ciberatacs i desinformació a escala europea
El mandatari també ha posat en valor iniciatives recents com l’adhesió a la xarxa internacional INHOPE i la creació d’un canal confidencial per denunciar continguts d’abús infantil en línia. A més, ha recordat que el Govern està tramitant un projecte de llei que limita l’accés dels menors a les xarxes socials, amb mesures com la verificació d’edat, filtres de contingut i restriccions de temps.
En el marc de la cimera, els líders europeus han coincidit en la necessitat de reforçar la cooperació, compartir informació i invertir en ciberseguretat per protegir les institucions democràtiques i les infraestructures crítiques . També s’ha posat sobre la taula la importància d’una regulació més estricta de les plataformes digitals per combatre la desinformació i les ingerències externes.
Paral·lelament, Espot ha participat en la reunió de la Coalició Europea contra les Drogues, impulsada per França i Itàlia, amb l’objectiu de reforçar la lluita contra el tràfic il·lícit al continent . Durant la jornada, també ha mantingut diverses reunions bilaterals amb líders europeus, entre ells el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president francès i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron.