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Alex Montero Carrer
Detencions policials

Detingut un turista de 30 anys a la frontera del riu Runer quan intentava entrar al país amb 11 grams de cocaïna

Els agents també van arrestar una dona amb 0,8 grams de la mateixa droga i un conductor que va donar una taxa d'alcoholèmia d’1,99 g/l

La Policia ha detingut aquest cap de setmana dues persones a la frontera del riu Runer com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública després d’intentar accedir al Principat amb cocaïna. La primera detenció va tenir lloc dissabte al matí, quan els agents van controlar una turista de 38 anys que viatjava en taxi i li van trobar 0,8 grams de cocaïna. La segona es va produir diumenge a la tarda durant el control d’un autobús de línia regular, en el qual es va arrestar un turista de 30 anys que portava 11 grams de cocaïna.

D’altra banda, la matinada de dissabte, els agents van detenir un home de 43 anys a Andorra la Vella per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. L’home conduïa sota els efectes de l’alcohol i va donar una taxa d’1,99 grams d’alcohol per litre de sang. La intervenció es va produir després que el servei de Circulació alertés la Policia en detectar que el vehicle circulava de manera erràtica. Arran del control posterior i del resultat de la prova d’alcoholèmia, l’home va ser detingut.

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