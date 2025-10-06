Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El ministre Marc Rosell durant la presentació de la implantació de la Cartera Digital. | SFGA / JA Viladot
Subvencions de l'entorn digital

L’ampliació de 200.000 euros del Programa de Digitalització d’Empreses s’estén a totes les línies d’ajuts

L’Executiu amplia l’abast del pressupost suplementari de la iniciativa per donar suport a més projectes de transformació digital

El Govern ha decidit que l’ampliació pressupostària de 200.000 euros del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE), aprovada el passat mes de juliol, s’apliqui no només a projectes de ciberseguretat, sinó també a la resta d’àmbits de digitalització que preveu el programa. Fins ara, el PDE s’havia mantingut obert exclusivament per a subvencions relacionades amb la ciberseguretat. Amb aquesta nova decisió, l’executiu permet que els fons addicionals donin cobertura a totes les tipologies d’ajuts que promouen la transformació digital del teixit empresarial.

A més, es reobren les diferents línies d’ajuts destinades a subvencionar serveis digitals essencials adaptats a cada sector —comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals—. Entre les actuacions subvencionables hi ha el desenvolupament o millora de pàgines web per convertir-les en botigues en línia, la formació en posicionament SEO o les eines per optimitzar l’atenció al client a través de canals digitals, entre d’altres.

En total, el Govern destinarà aquest any 700.000 euros al Programa de Digitalització d’Empreses —500.000 euros corresponents a la dotació inicial i 200.000 euros de l’ampliació aprovada a l’estiu—. Aquesta inversió reafirma el compromís de l’Executiu amb el suport a les empreses andorranes en un àmbit clau com és la digitalització.

El PDE té com a objectiu impulsar l’adopció de tecnologies digitals per part de les empreses del país, promovent models de negoci més innovadors, eficients i segurs. A través d’aquest programa, el Govern ofereix ajudes econòmiques i recursos per avançar en àrees com la transformació digital, la ciberseguretat i la intel·ligència artificial. Amb aquesta nova ampliació, es busca reforçar l’impacte de les subvencions i continuar fomentant la maduresa digital del teixit empresarial andorrà, en línia amb els objectius de l’Estratègia de digitalització 2020-2030.

