Impuls econòmic

El Govern incrementa el pressupost del Programa de Digitalització d’Empreses fins als 700.000 euros

El reforç pressupostari de 200.000 euros té com a primera aplicació l’impuls de mesures per garantir la seguretat informàtica empresarial

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, una ampliació de 200.000 euros del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE), que passarà a tenir un pressupost global de 700.000 euros aquest 2025. Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, l’increment s’ha pogut dur a terme “gràcies a un reajustament pressupostari dins del mateix Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital”.

Casal ha valorat que “segurament altres projectes han tingut un cost més baix i això ha permès que hi hagi una partida remanent”, la qual s’ha destinat a reforçar un programa que, segons ha assenyalat, demostra “l’èxit del programa” per la seva capacitat d’exhaurir la dotació inicial de 500.000 euros.

La nova aportació econòmica es focalitzarà inicialment en projectes vinculats a la ciberseguretat empresarial, un àmbit que el Govern considera prioritari per l’augment dels ciberatacs tant a Andorra com a escala internacional. No obstant això, l’Executiu no descarta ampliar-ne l’abast a altres solucions digitals més endavant, segons l’evolució de la demanda i la disponibilitat de fons.

La iniciativa s’emmarca dins l’Estratègia de digitalització 2020-2030 i té com a objectiu acompanyar les empreses andorranes en la seva transformació digital, mitjançant el suport financer i tècnic per a l’adopció de noves tecnologies, la millora de processos i la incorporació de la intel·ligència artificial.

Finalment, el ministre portaveu ha apuntat que ja s’estan valorant les necessitats pressupostàries per a l’any vinent, amb la possibilitat de continuar reforçant el programa. “Els diferents ministres estan analitzant quines són les partides necessàries de cara als pròxims comptes”, ha indicat.