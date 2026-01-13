L’alumnat de l’Escola Andorrana torna a liderar una campanya de donació de sang que ara es trasllada a la Llacuna

L’alumnat de l’Escola Andorrana ha presentat aquest dimarts la primera campanya de donació de sang de l’any 2026, una iniciativa que arriba a la vuitena edició amb la participació dels centres del sistema educatiu andorrà. La campanya es durà a terme els dies 21, 22 i 23 de gener al Centre Cultural de la Llacuna, en horari d’11.00 a 12.00 hores i de 13.00 a 15.00 hores. El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ha posat en relleu la continuïtat del projecte al llarg del temps i la renovació generacional de l’alumnat implicat. “Que aquesta continuïtat es vagi allargant amb el temps i que cada any hi hagi aquesta nova generació que impulsi i doni suport a aquesta campanya és molt important”, ha afirmat.
Saurí ha recordat que l’organització de la campanya implica diversos actors. “És una campanya que organitzen des del Banc de Sang i Teixits, el SAAS, la Creu Roja amb la logística”, ha explicat. En aquest context, ha remarcat que la donació de sang és una necessitat estructural del sistema sanitari, tot afegint que transmetre aquests valors a les noves generacions és clau perquè “tinguin consciència d’això”. A més, ha avançat que la campanya pot ampliar el seu abast en el futur. “M’imagino que també ens acompanyaran els de donació de medul·la, els de donació d’òrgans o de còrnia”, ha dit, apuntant que el Govern vol impulsar la donació. “Ara ja és escoles, sang, medul·la, còrnia, i això es va fent gran, perquè ho necessitem i no es pot treure de cap altre lloc”, ha afegit.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és el canvi d’ubicació. “Estrenem local al Centre Cultural la Llacuna”, ha explicat Saurí, destacant que el Comú d’Andorra la Vella ha facilitat l’ús de l’espai. “Serà una novetat que estigui al centre d’Andorra”, ha remarcat. Pel que fa al funcionament, ha indicat que tindran preferència les persones amb cita prèvia, tot i que es preveu atendre també donants sense reserva. “Aproximadament un 10% no venen i un 10% són rebutjats, per tant podem encabir aquest 20% que no estan inscrits”, ha detallat, tot explicant que es mirarà d’encabir el màxim de gent possible segons la disponibilitat horària.
Per la seva banda, la directora general d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional, Olga Moreno, ha valorat el recorregut del projecte després de vuit anys. “Vuit anys treballant en una campanya i fent realitat un projecte tan xulo com aquest”, ha dit, apuntalant que es pot considerar “un projecte molt consolidat” que forma part de l’ADN del sistema educatiu andorrà. En aquest sentit, Moreno ha explicat que es tracta d’un projecte d’aprenentatge competencial que es trasllada a un context real. “No és només un projecte solidari, sinó un projecte d’aprenentatges al servei d’un projecte final que forma part de la vida real i de la societat”, ha afirmat.
A la presentació també han participat alumnes de segona ensenyança dels centres d’Encamp i d’Ordino. Des de la parròquia encampadana, l’Astrid ha explicat que la campanya s’ha treballat en dues parts: la publicitària i la de coneixement sobre la sang. “A Plàstica elaborem els eslògans i a Català treballem les llengües”, ha detallat. Per la seva banda, el Marc, del mateix centre, ha destacat l’esforç fet a les classes de ‘Natus’. “Ens han ensenyat els grups sanguinis, les compatibilitats i els requisits per donar sang, com ara no haver-se tatuat recentment”, ha explicat.
Des del centre d’Ordino, l’Èrica i el Pablo han recordat que la donació de sang “és un acte voluntari i generós que es fa per salvar vides”. Així, han detallat el procés de donació, el qual inclou un qüestionari confidencial, una extracció d’entre set i deu minuts i un refrigeri posterior. També han explicat que la sang se sotmet a proves i se separa en plasma, plaquetes i glòbuls. A més, han recordat també els requisits per donar, com tenir bona salut, ser major d’edat, pesar més de 50 quilos i portar el document d’identitat i la targeta de la CASS. “Amb una sola donació podeu ajudar fins a tres persones”, han remarcat.
Finalment, Saurí ha explicat que els nous cartells incorporaran un codi QR que permetrà accedir a un pretest d’autovaloració per saber si una persona pot donar sang. En aquest sentit, ha detallat també les comprovacions mèdiques que es fan el dia de l’extracció i ha insistit en la importància de mantenir reserves. “Mai n’hi ha prou”, ha afirmat, recordant que a Catalunya es necessiten mil bosses de sang diàries i que la donació és un acte solidari gestionat a través del Banc de Sang i Teixits. Cal destacar que l’any passat es van registrar 1.453 donacions, de les quals 1.280 van arribar a ser efectives: “Ara hi ha d’haver una resposta de la societat, de les famílies, dels veïns, dels amics, perquè vinguin a donar sang i donin sentit al treball que es fa a les aules”, ha conclòs.