L’alcohol al volant manté el pes dels delictes contra la seguretat col·lectiva durant el 2025, amb 354 casos registrats

La conducció sota els efectes de l’alcohol ha continuat representant el gruix dels delictes contra la seguretat col·lectiva, tot i una lleugera davallada dels fets vinculats directament al trànsit, segons va exposar el fiscal general, Xavier Sopena, durant la presentació de les dades estadístiques del Consell Superior de la Justícia.
Així, els delictes contra la seguretat col·lectiva han sumat 423 casos el 2025, en un any en què el total de delictes registrats ha estat de 3.748, per sota dels 3.840 comptabilitzats el 2024. En termes percentuals, aquests delictes han representat l’11,29% del conjunt el 2025, una xifra molt similar a l’11,41% de l’any anterior, fet que evidencia una estabilitat amb una lleugera variació a la baixa.
Els delictes contra la seguretat en el trànsit concentren el 97,16% dels fets contra la seguretat col·lectiva
Dins d’aquest àmbit, Sopena ha remarcat que “els delictes que tenen un component més important són els delictes contra la seguretat en el trànsit”, que concentren més del 90% dels casos. En concret, 411 dels 423 delictes contra la seguretat col·lectiva han estat vinculats a la seguretat viària, una proporció que s’ha situat en el 97,16% del total. El fiscal general va explicar que es tracta principalment de fets relacionats amb “conduccions sota els efectes de l’alcohol o d’estupefaents”, incloent-hi tant els graus d’alcoholèmia superiors als límits penals com altres supòsits tipificats.
Les dades, però, mostren una lleugera disminució dels delictes estrictament relacionats amb el trànsit. El 2025 se n’han registrat 411, davant dels 418 del 2024, la qual cosa ha suposat una baixada de l’1,67%. Aquesta tendència s’inscriu en una evolució irregular dels darrers anys, amb 493 casos el 2021, 581 el 2022, 489 el 2023, 418 el 2024 i els 411 del 2025.
Tot i aquesta davallada global, Sopena va posar l’accent en l’augment de les conduccions amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8. Segons va detallar, aquests casos han passat de 310 el 2024 a 354 el 2025, un increment del 14,19%. En canvi, les conduccions sota els efectes d’alcohol o drogues en altres supòsits han registrat una disminució significativa, amb un descens del 52,22%.
Pel que fa als refusos a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, el fiscal general va indicar que es tracta de xifres “poc significatives”, però va destacar que han baixat un 33,33%. Sopena va atribuïr aquesta reducció al fet que “s’ha interioritzat bé que el refús a fer la prova és també delictiu”, la qual cosa ha fet disminuir aquest tipus de conductes.
El nombre de delictes de trànsit ha registrat una lleugera davallada, passant de 418 casos el 2024 a 411 el 2025
En el balanç també s’ha constatat una reducció notable en altres tipologies incloses dins els delictes contra la seguretat col·lectiva, com el tràfic, dipòsit o tinença d’armes i municions, especialment pel que fa a armes blanques prohibides. Aquest àmbit ha experimentat una disminució del 38,89%, fet que, segons Sopena, ha contribuït a contenir l’augment global d’aquest tipus de delictes.