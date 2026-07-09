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  • El secretari d'Estat manté converses amb Air Nostrum per definir el futur de les connexions internacionals. | Govern d'Andorra
Alex Montero Carrer
  • Societat
Més connexions aèries internacionals

Forné situa París com la prioritat de l’aeroport d’Andorra-la Seu i deixa en espera una futura ruta amb Lisboa

El secretari d'Estat manté converses amb Air Nostrum per definir el futur de les connexions: "Primer hem de fer una connexió amb França"

L’aeroport d’Andorra-la Seu podria incorporar una nova connexió regular, aquesta vegada amb França. Més concretament amb la capital, París. O almenys aquesta seria la voluntat del Govern i de la Secretaria d’Estat de Transports, tal com ha confirmat el màxim òrgan d’aquesta darrera, David Forné: «Primer hem de fer una connexió amb França abans de proposar altres destinacions», ha puntualitzat, deixant en un segon pla altres opcions com podrien ser la ciutat de Lisboa.

En aquest sentit, Forné ha explicat que, des de la seva arribada a l’ens governamental, ha mantingut contactes amb pràcticament totes les companyies europees que disposen d’aeronaus compatibles amb les característiques de l’aeroport. «M’he reunit amb infinitat d’empreses, jo diria que quasi totes d’Europa que tenen aquest tipus d’avions», ha assenyalat, remarcant que hi ha operadores capaces d’assumir aquest servei i citant explícitament Air Nostrum com una de les candidates. «Ens agradaria que ho seguís fent, ara hem d’avaluar cap on anirem», ha apuntat.

«París està un 50% més lluny que Madrid i, per tant, té una mica més de limitacions a nivell dels avions […] És un ‘hub’ molt important» – David Forné

Tanmateix, i tot i el desig i l’esperança, Forné ha remarcat que no es tractaria d’una qüestió que es pugui començar a encetar demà mateix, sinó que primer caldrà reunir-se amb Air Nostrum i definir quin tipus de model de servei es té intenció d’impulsar: «Primer vull tenir aquesta reunió i acabarem de decidir què farem», ha indicat. Precisament, cal recordar que el contracte vigent amb la companyia finalitza a finals d’aquest 2026, motiu pel qual el període estival actual ha de servir per decidir si es prorroga o bé si s’impulsa una nova licitació.

A més, Forné ha volgut remarcar també la ‘importància’ de tenir en compte que la connexió amb París presenta més dificultats tècniques que l’actual ruta amb Madrid, principalment per la distància. «París està un 50% més lluny que Madrid i, per tant, té una mica més de limitacions a nivell dels avions«, ha detallat, tot admetent que encara s’estudien diversos aspectes com el tipus d’aeronau més adequada per operar aquesta connexió. Així i tot, el secretari d’Estat s’ha mostrat optimista i ha avançat que «en breu» esperen poder donar més novetats.

I pel que fa a Lisboa? L’opció semblaria que continua sobre la taula i no s’ha descartat definitivament, tot i que sí que ha quedat ajornada fins que es resolgui l’afer de la connexió amb França. En aquest sentit, Forné ha justificat aquesta prioritat pel valor estratègic de la capital francesa com a centre de connexions internacionals. «És un hub molt important, el de París», ha conclòs.

Forné situa el 2027 com a horitzó per ampliar rutes a l’aeroport de la Seu després de consolidar els vols actuals

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