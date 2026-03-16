L’AEAT aposta per menys massificació i més client de qualitat després d’un febrer amb ocupacions properes al 90%

El sector dels allotjaments turístics defensa un model turístic basat en un visitant amb més poder adquisitiu, encara que això impliqui no assolir ocupacions màximes. El president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics d’Andorra (AEAT), Àlex Ruiz, ha assegurat en declaracions a aquest mitjà que el que es busca és prioritzar la rendibilitat per sobre del volum de visitants. “Si fas una mica menys d’ocupació però vens més car, al final guanyes més i no massifiques tant. Això és millor per al sector”, ha explicat Ruiz, que considera que aquest model beneficia tant els establiments com la destinació.
Segons el president de l’entitat, alguns apartaments han registrat aquesta temporada un preu mitjà de venda superior al de l’any passat, fet que ha permès compensar ocupacions similars a les previstes. “Potser l’ocupació ha estat la que s’havia pressupostat, però el preu de venda ha estat més alt que el 2025, i al final això compensa”, ha indicat.
Pel que fa a les dades d’aquest hivern, el sector ha tancat el febrer amb ocupacions d’entre el 86% i el 90% en funció de la zona, uns registres que Ruiz considera “dins de la normalitat” per a aquesta època de l’any. Les xifres més elevades s’han registrat a Canillo, amb un 90,38%, i a Encamp, amb un 89,28%, mentre que Escaldes-Engordany i la Massana s’han situat al voltant del 86%.
Aquestes diferències també responen al tipus de visitant. Segons Ruiz, el client que s’allotja a les zones de muntanya acostuma a planificar l’estada amb més antelació perquè ve principalment a esquiar, mentre que el visitant que es queda a Escaldes o al centre del país reserva sovint amb poca previsió. “El client que puja a esquiar planifica més, però el que ve a Andorra per comprar o fer turisme comercial decideix el viatge molt sovint a última hora”, ha explicat.
Aquesta tendència també es reflecteix en les previsions per Setmana Santa. Actualment, l’ocupació prevista és del 82,19% a Canillo i del 48,01% a Encamp, mentre que a Escaldes i la Massana tot just se situa al voltant del 21%. Tot i això, el sector confia que aquestes xifres augmentin amb les reserves d’última hora. “No ens sorprèn que Escaldes estigui al 21% perquè segurament acabarà al voltant del 60%. És una destinació amb molta reserva d’última hora”, ha apuntat Ruiz.
Pel que fa al perfil dels visitants, el turisme de proximitat continua dominant clarament. Entre el 80% i el 85% dels clients dels apartaments turístics provenen d’Espanya o França, amb un pes més gran del mercat espanyol. “Els espanyols representen aproximadament entre el 60% i el 65% dels clients i els francesos entre el 30% i el 35%”, ha detallat Ruiz. La resta correspon a visitants d’altres procedències com britànics, italians, escandinaus o turistes d’Amèrica, que acostumen a fer estades més curtes dins de viatges més llargs per la península.