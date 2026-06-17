L’adequació de l’heliport de Bombers de Santa Coloma preveu una inversió de 230.000 euros entre projecte i obres

El Govern ha convocat un concurs nacional per adjudicar la redacció del projecte constructiu i la direcció d’obra de l’adequació de l’heliport d’emergències de la caserna de Bombers de Santa Coloma. La licitació, publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), compta amb un pressupost de 30.000 euros, destinat exclusivament als treballs tècnics previs i a la supervisió dels treballs en cas que aquests acabin executant-se.
La convocatòria té l’objectiu de seleccionar un professional o equip d’enginyeria encarregat de definir les actuacions necessàries per adaptar la infraestructura. A més, el contracte inclou la redacció del projecte constructiu i, eventualment, la direcció facultativa de les obres. Paral·lelament, es fixa en 200.000 euros el cost estimat dels futurs treballs d’adequació de l’heliport, una xifra que no forma part de la licitació actual i que correspon únicament a una previsió econòmica de les actuacions que s’hauran d’executar posteriorment.
El termini previst per elaborar el projecte tècnic és de dos mesos a partir de la formalització del contracte. Pel que fa a la direcció d’obra, la seva durada quedarà condicionada al calendari d’execució dels treballs, sempre que aquests acabin licitant-se i adjudicant-se. Tanmateix, el Govern ha argumentat que no s’ha optat per dividir el contracte en diferents lots perquè aquesta fórmula podria dificultar l’execució tècnica del projecte i obligaria a coordinar diversos adjudicataris, una situació que podria reduir l’eficiència del servei i complicar el desenvolupament de les actuacions previstes.