  • La Seu de la Justícia. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Sentència

L’acusada per intentar matar l’exparella, l’octubre del 2024 a Encamp, haurà de complir quatre anys de presó ferma

Haurà de fer tractament de quatre anys per les patologies i indemnitzar l'home amb 4.000 euros per danys morals i 3.500 per perjudicis estètics

El Tribunal de Corts ha absolt del delicte d’assassinat en grau de temptativa la dona que va agredir l’exparella amb una fulla d’afaitar. L’ha condemnat, aquest migdia, a quatre anys de presó ferma i un cinquè condicional que correspondrà al seguiment del tractament –de quatre anys– de les patologies que pateix. Els fets es remunten al 8 d’octubre del 2024 en un hotel d’Encamp, on la dona va causar una ferida profunda al coll de la seva parella en aquells temps, la qual es va quedar a escassos mil·límetres d’afectar la caròtida i, per tant, d’haver estat mortal.

Des de llavors, l’acusada ha estat al centre penitenciari de la Comella, i el judici va tenir lloc al juny d’enguany. La fiscalia va demanar 10 anys de presó, a més d’una indemnització de 368,72 euros a la CASS a raó de les prestacions mèdiques a l’home i de 9.000 euros per perjudicis estètics i danys morals a la víctima. La seva defensa, però, va sol·licitar que es tingués en compte les seves patologies mentals i, com va indicar EL PERIÒDIC, va demanar una pena no superior als dos anys amb la possibilitat que part d’aquesta fos substituïda per un ingrés voluntari en un centre psiquiàtric. De fet, està a càrrec de Fundació Privada Tutelar d’Andorra, la qual en el seu moment ja havia gestionat una plaça per al seu tractament.

La sentència d’avui, però, s’ha clos amb una indemnització de 7.500 euros a l’home –4.000 per danys morals i 3.500 per perjudicis estètics– i dels mateixos 368,72 euros a la CASS.

L’acusada per l’intent d’homicidi a Encamp assegura que la ferida va ser accidental i fruit d’un episodi d’autolesió

