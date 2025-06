Judici per intent d'homicidi

L’acusada per l’intent d’homicidi a Encamp assegura que la ferida va ser accidental i fruit d’un episodi d’autolesió

La dona, amb TLP, afirma que no volia fer mal a la víctima i que l’incident es va produir durant una crisi emocional amb consum d’alcohol i ansietat

El Tribunal de Corts ha obert aquest dimecres el judici per un presumpte intent d’homicidi que va tenir lloc el 8 d’octubre del 2024 en un hotel d’Encamp. La dona acusada assegura que mai va tenir intenció d’agredir ningú i que la lesió a l’home amb qui compartia habitació va ser conseqüència d’un episodi d’autolesió enmig d’una crisi emocional.

Segons el seu relat, els fets van començar amb una discussió a l’hotel Alpha. L’acusada ha declarat que va tancar-se al lavabo amb la intenció de fer-se mal amb una fulla d’afaitar. En aquest sentit, ha assegurat que la porta “només es podia obrir des de fora” i que el personal de l’establiment els havia informat que el pany estava defectuós.

Amb la fulla a la mà esquerra i visiblement alterada, la dona ha explicat que la víctima li va dir: “Estàs sagnant molt”, tot insistit que es trobava bloquejada pel pànic i que no recorda com es va obrir la porta. A la sala de descans, ha assegurat que l’home va col·locar una butaca entre tots dos mentre l’acusava d’intentar matar-lo. Ella ho ha negat rotundament i ha afirmat que només li demanava que expliqués la veritat.

Després dels fets, no va informar el personal de l’hotel perquè se sentia “desbordada”. Va tornar a l’habitació per trucar a la Policia, i en baixar, segons ha explicat, cridava alterada “on està ese puto” perquè sentia que estava sent enganyada. Quan els agents van arribar, era a l’habitació, plorant. Es va sotmetre voluntàriament a una prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu superior a l’1%. Sobre la lesió, ha afirmat que no sap per què encara portava la fulla quan es va produir el tall a l’home. “Només volia que es curés, li vaig dir d’anar a l’hospital”, ha declarat, mantenint en tot moment que no li volia fer mal.

Durant l’interrogatori, ha detallat l’inici de la relació sentimental, el qual va arrencar a l’hospital i va avançar ràpidament: en dues setmanes, ja havien començat els tràmits per casar-se, inclosa la seva conversió a l’islam. També ha denunciat haver patit dues agressions sexuals per part de l’home, tot i que només va presentar denúncia en una ocasió i posteriorment la va retirar. A més, ha admès patir una dependència emocional intensa i ha assegurat que mai ha estat violenta amb ningú.

Les autolesions, ha dit, les utilitza com a via per gestionar l’angoixa. Aquell dia, havia begut, ja s’havia ferit el braç, i l’ambient emocionalment tens va desencadenar l’incident. Cal destacar que l’acusada té diagnosticat un trastorn límit de la personalitat, reconegut amb un 53% de discapacitat, i que ha estat ingressada en diverses ocasions. Actualment està sota la tutela de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra i ha manifestat la seva voluntat de continuar en tractament i ingressar en un centre especialitzat.

Per la seva banda, l’home ferit ha declarat que en cap moment va forçar l’acusada a mantenir relacions sexuals i que aquella nit la relació va ser “activa”. Segons la seva versió, en sortir del bany va veure sang a terra i va demanar ajuda. Va ser llavors quan va ser traslladat a l’hospital, en què li van aplicar 21 grapes per una ferida profunda.

Diversos testimonis han confirmat l’estat emocionalment inestable de la dona. Una tècnica de la fundació ha explicat que la pacient pateix descompensacions quan abandona la medicació i que té antecedents d’autolesions. També ha indicat que la relació amb la víctima era conflictiva, marcada per una forta dependència per part d’ella. El centre de salut ha confirmat que, en el moment dels fets, l’acusada no seguia el tractament prescrit. Els experts apunten que l’incident es va produir en un context de consum d’alcohol, ansietat i descompensació clínica.

Finalment, el gerent de l’hotel ha declarat que va rebre l’avís d’uns clients per una baralla a les habitacions. Quan va arribar, va alertar la Policia. Altres testimonis han relatat que van sentir crits i van veure la dona alterada. Un d’ells afirma haver-la escoltat cridar: “És un violador”. Davant aquestes acusacions, l’acusat s’ha limitat a adherir-se a la seva primera declaració davant el cos policial.