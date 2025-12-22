Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Hope Palestina portava sense resposta governamental des del passat setembre, moment en què es van reunir amb el cap de l'Executiu i la ministra d'Exteriors.
Alex Montero Carrer
Vies per trobar una actuació institucional

La via per a una evacuació de Gaza passaria per la coordinació amb França o Espanya i obrir el corredor humanitari

Hope Palestina constata amb Exteriors que, sense autorització d’Israel i un pla aprovat a escala europea, Andorra no pot actuar unilateralment

La plataforma Hope Palestina es va reunir aquest divendres 19 de desembre amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en una trobada en què l’entitat va exposar la situació humanitària que viuen les famílies palestines a Gaza amb la voluntat d’analitzar les possibilitats d’actuació institucional davant una eventual obertura d’un corredor humanitari. Segons han explicat fonts de la plataforma en declaracions a EL PERIÒDIC, durant la reunió es va voler “transmetre la urgència i la realitat del que passa a Gaza”, posant l’accent en “les inundacions, la situació a les tendes de campanya, l’extrema vulnerabilitat de les famílies, les condicions de perill i el que estan vivint cada dia”.

En l’actual context, només hi ha tres vies obertes: evacuacions mèdiques de persones incloses a llistes de l’OMS, evacuacions per estudis o beques o reagrupació familiar de persones amb familiars directes residint en un país de la Unió Europea

En aquest sentit, des de Hope Palestina han assenyalat que la trobada també volia poder “cercar coordinació i suport de Govern per intentar l’evacuació de persones quan s’obri un corredor humanitari”. Així, han recordat que, en l’actual context, les evacuacions només són possibles amb autorització d’Israel. “En aquest moment, només són possibles les evacuacions si Israel autoritza la sortida”, han indicat, detallant que actualment només hi ha tres vies obertes: evacuacions mèdiques de persones incloses a llistes de l’OMS, evacuacions per estudis o beques o reagrupació familiar de persones amb familiars directes residint en un país de la Unió Europea.

Així, Andorra hauria de coordinar qualsevol actuació amb altres estats. “Andorra ha de coordinar qualsevol acció i coordinar-se amb països com Espanya o França”, han afirmat. A més, han afegit que “l’evacuació de refugiats palestins requeriria un pla aprovat a nivell de la Unió Europea i obrir un corredor humanitari”. Segons el relat de la plataforma, cap d’aquestes dues condicions no s’ha donat. “Malauradament, en aquest moment cap de les dues situacions no s’ha donat encara”, han manifestat, tot apuntalant que, per aquest motiu, “el Govern no pot ara mateix iniciar cap acció en aquest sentit”, tot i que “no descarta la possibilitat d’actuar en el futur”.

Finalment, des de Hope Palestina han explicat que l’Executiu els ha tornat a expressar la seva predisposició a col·laborar en altres àmbits. “El Govern ens ha tornat a expressar, tal com ho va fer a la reunió del setembre, la voluntat de donar-nos suport i de treballar conjuntament altres possibles formes d’ajuda, centrades en la supervivència i la reconstrucció futura”, han indicat. En aquesta línia, han conclòs que “avui dia, tot depèn que Israel obri la frontera i permeti un corredor humanitari” i que, fins que això no passi, “les nostres possibilitats són limitades per evacuar-los, però sí que podem seguir recolzant-los econòmicament i emocionalment”.

Hope Palestina continua sense resposta governamental mentre es preveu l’obertura temporal del pas de Rafah

