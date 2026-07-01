La Vall del Madriu crea una xarxa d’una trentena d’ambaixadors per reforçar la divulgació i la preservació del patrimoni

La Vall del Madriu-Perafita-Claror fa un pas més en la promoció i preservació del seu patrimoni amb la posada en marxa d’una xarxa d’ambaixadors formada inicialment per una trentena de persones i entitats vinculades al territori. El projecte, presentat aquest matí pels responsables de la comissió gestora, neix amb la voluntat d’implicar la societat en la divulgació dels valors d’aquest espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.
En aquest sentit, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha defensat que «les institucions soles no són suficients» i que cal «comptar també amb la implicació de la societat civil, crear complicitats i sumar amb persones que coneguin, estimin i vulguin compartir els valors d’aquesta vall». Segons ha explicat, els ambaixadors «es convertiran en autèntics mediadors entre la vall i la ciutadania» perquè «la millor manera de protegir aquest patrimoni és fer-lo conèixer i, sobretot, estimar-lo».
Per la seva part, la directora del pla de gestió de la Vall del Madriu, Susanna Simón, ha detallat que aquesta primera fase inclou una trentena d’ambaixadors repartits en quatre grans categories: hotelers i restauradors, guies i empreses d’activitats, productors i artesans, i ramaders. Així, ha mencionat que els establiments turístics i els guies s’han seleccionat pel seu «contacte directe i constant amb el visitant», mentre que els productors i ramaders representen «l’arrel patrimonial i viva de la vall».
Tots ells ja han rebut una formació específica, material divulgatiu i un distintiu que els identificarà, i disposaran d’un espai propi al web de la vall. Amb tot, Simón ha remarcat que es tracta d’una «prova pilot» que durarà «un o dos anys» abans d’obrir-la «a qualsevol persona o entitat que ho vulgui ser ambaixadora». També ha avançat que alguns participants impulsaran iniciatives pròpies, com ara un nou producte d’Essència de les Valls, menús temàtics en restaurants o productes específics, tots identificats amb el segell dels ambaixadors.
Accés rodat
Cairat també s’ha referit a la regulació de l’accés rodat al medi natural. El cònsol ha explicat que, després que no prosperés una ordenació conjunta entre tots els comuns, cadascuna de les corporacions regularà el nucli de la Vall del Madriu mitjançant les seves pròpies ordinacions, però mantenint «els mateixos criteris» perquè «independentment del territori on es transiti tothom sàpiga exactament quin tipus de normativa apliqui». Paral·lelament, ha assegurat que els comuns continuen treballant en una ordenació general sobre l’accés rodat i motoritzat al medi natural amb l’objectiu «d’homogeneïtzar el marc normatiu», tant per «protegir millor el medi» com per «endreçar millor el tipus d’activitats que es poden fer amb vehicle rodat o motoritzat al medi natural».