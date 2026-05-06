Daniel Armengol defensa “una CASS transparent i un sistema de pensions sostenible” amb la seva candidatura

“Intentarem vetllar sobretot per la transparència de la CASS i per la sostenibilitat del sistema tant de pensions com del sanitari”. Amb aquestes paraules, Daniel Armengol ha justificat la seva candidatura impulsada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per representar empresaris i treballadors per compte propi al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La candidatura, formalitzada aquest dimarts, està integrada per Armengol com a titular i per Francesc Pallàs com a suplent de cara a les eleccions previstes per al 17 de juny.
Armengol ha assegurat que un dels principals motius que els ha portat a presentar-se és la necessitat d’impulsar la reforma del sistema de pensions, una qüestió que, segons ha recordat, “porta dies sobre les taules de tots els governs”. En aquest sentit, ha defensat que des del Consell d’Administració es pot contribuir a garantir “la sostenibilitat del sistema”, no només per als empresaris, sinó també per als assalariats i pensionistes.
La candidatura de la patronal també posa el focus en la representació dels treballadors per compte propi dins de la CASS. Armengol ha remarcat que els autònoms i les microempreses han de tenir “més que representació” al consell d’administració i ha advocat per crear un espai específic per a aquest col·lectiu. Una reivindicació compartida per Pallàs, que en el comunicat fet públic per la CEA defensa “la creació d’un segon lloc per als treballadors per compte propi”.
El candidat també ha relacionat l’augment de candidatures amb la preocupació existent al voltant del futur del sistema. “El que fa falta és gent amb vocació pública”, ha afirmat, tot celebrant que hi hagi més d’una llista en diversos col·legis electorals perquè considera que això ajudarà a incrementar la participació.
Precisament, un dels objectius que s’ha marcat la candidatura és augmentar la mobilització dels votants respecte a les darreres eleccions. Armengol ha qualificat de “bona notícia” que hi hagi més competència electoral, ja que, al seu entendre, això incentiva la implicació ciutadana. “La CASS és una cosa de tots”, ha insistit.
Segons la nota de premsa de la patronal, la candidatura presentada compta amb el suport dels sectors econòmics integrats a la Confederació i ha recollit 164 signatures, més del triple de les necessàries per validar la candidatura dels treballadors per compte propi.