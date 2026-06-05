Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, durant l'acte. | ANA / D.M.
Agències
Educació

La Universitat d’Andorra vol reforçar la cooperació amb l’Alt Urgell i l’Arieja a través de la recerca transfronterera

Ja treballa en possibles aliances amb el centre associat de la UNED de la Seu d'Urgell i explora una cooperació amb les de Girona i Perpinyà

La Universitat d’Andorra (UdA) vol reforçar la cooperació amb els territoris fronterers més immediats, especialment l’Alt Urgell i l’Arieja, a través de la investigació acadèmica i els estudis transfronterers. Així ho ha defensat aquest divendres el seu rector, Juli Minoves, qui ha situat aquesta qüestió com una línia estratègica de futur per a la institució, en el marc de la presentació del llibre ‘La cooperació transfronterera a l’Europa del segle XXI’, celebrada a la mateixa Universitat d’Andorra.

Minoves ha remarcat que la UdA vol contribuir «de manera acadèmica» a reforçar les relacions entre territoris veïns i ha deixat clar que l’interès principal del centre passa per aprofundir en els vincles amb la Seu d’Urgell i el departament francès de l’Arieja. En aquest sentit, ha defensat que aquest acostament no pot produir-se de forma espontània i que necessita també «el pensament acadèmic» i la implicació dels investigadors per generar coneixement útil sobre la realitat compartida entre aquests territoris.

Aquest acostament no pot produir-se de forma espontània, necessita «el pensament acadèmic» i la implicació dels investigadors

Per donar forma a aquesta estratègia, la universitat ja treballa en possibles aliances amb el centre associat de la UNED de la Seu d’Urgell i explora també una cooperació amb les universitats de Girona i Perpinyà, la qual cosa podria cristal·litzar en un «triangle acadèmic» especialitzat en estudis transfronterers del Pirineu.

D’igual forma, el rector ha explicat que la publicació del llibre presentat ha de servir com a «punt de partida» perquè la UdA intensifiqui el seu paper en aquest àmbit, inspirant-se en altres models europeus de cooperació universitària en regions frontereres, com els existents entre França, Alemanya i Luxemburg.

La presentació del llibre ha comptat amb Minoves; l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy; el conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, Xavier Cornella; el director del CEI International Affairs, Joaquim Llimona, i el president de la Societat Catalana de Geografia, Rafael Giménez-Capdevila. La publicació recull les ponències de la taula rodona organitzada per l’ambaixada espanyola, Creand Crèdit Andorrà i la Universitat d’Andorra l’11 de març del 2025.

Residència universitària

Més enllà de la cooperació acadèmica, Minoves també ha actualitzat l’estat del projecte d’una futura residència universitària, una infraestructura que el rector ha defensat reiteradament com a necessària perquè la Universitat d’Andorra pugui continuar creixent i augmentar la seva capacitat d’atracció d’estudiants.

Segons ha explicat, actualment hi ha un grup de treball integrat pel Govern, el Comú de Sant Julià de Lòria i la mateixa universitat que està avançant en la definició del projecte. Tot i evitar concretar terminis o detalls, el rector ha assegurat que «s’estan fent progressos» i que la voluntat conjunta de les institucions implicades és tirar-lo endavant, si bé encara s’estan acabant de resoldre aspectes «pràctics i tècnics», informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
La Policia apunta que les investigacions per identificar els autors de l’onada de robatoris avancen “pel bon camí”
Lasne reitera la «necessitat d’arribar a 300 efectius» mentre Molné confirma que «hi haurà més incorporacions»
Molné defensa una formació “més jurídica” per preparar els agents davant situacions cada cop més “complexes”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’augment dels ciberdelictes, un repte creixent per als agents: «Amb l’ajuda de la IA són més massius i creïbles»
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: Una «escultura funcional» irromp a Ordino amb pisos de luxe d’entre 2,5 i 6,3 milions d’euros
  • Parròquies, Societat
Escaldes remet la informació pendent dels estudis de càrrega, centrada en la capacitat de la xarxa de clavegueram
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: Una «escultura funcional» irromp a Ordino amb pisos de luxe d’entre 2,5 i 6,3 milions d’euros
  • Parròquies, Societat
Escaldes remet la informació pendent dels estudis de càrrega, centrada en la capacitat de la xarxa de clavegueram
  • Parròquies, Política
Sant Julià reforçarà Urbanisme amb quatre noves places fixes per fer front a la manca d’efectius i especialització
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu