  • Un establiment hoteler. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Conveni

La UHA signa un acord amb Mutuand per reforçar la seguretat i salut laboral a l’hoteleria i la restauració

Permetrà desplegar accions conjuntes de sensibilització, formació i assessorament tècnic especialitzat, adaptades a la realitat específica

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha formalitzat un conveni de col·laboració amb Mutuand, entitat especialitzada en seguretat i salut en el treball, amb l’objectiu de reforçar el marc de compliment normatiu, la seguretat jurídica i l’eficiència operativa del sector de l’hoteleria i la restauració a Andorra. Aquest acord s’inscriu en una visió estratègica compartida orientada a consolidar una cultura preventiva sòlida dins el sector, entenent la seguretat i salut laboral no només com una obligació legal, sinó com un pilar fonamental de qualitat, responsabilitat empresarial i sostenibilitat econòmica, han esmentat.

La col·laboració permetrà desplegar accions conjuntes de sensibilització, formació i assessorament tècnic especialitzat, adaptades a la realitat específica dels establiments hotelers i de restauració del país. Així doncs, l’objectiu és facilitar eines pràctiques i criteri tècnic que ajudin les empreses a integrar la normativa vigent en la seva gestió quotidiana, garantint-ne una aplicació efectiva i alineada amb les exigències legals.

