La UdA farà ús del laboratori de biologia molecular creat durant la Covid per impulsar nous projectes de recerca

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la Universitat d’Andorra (UdA) han formalitzat aquest dilluns un conveni que permetrà compartir el laboratori de biologia molecular creat durant la pandèmia de la Covid-19 amb l’objectiu d’impulsar la recerca en salut al país. Així, l’acord signat posa a disposició del nou Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS) un equipament que fins ara havia estat destinat principalment a l’activitat assistencial i que, a partir d’ara, també servirà per desenvolupar projectes científics liderats des de la universitat.
En aquest sentit, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, ha explicat que els equips «es van adquirir per la Covid» i que, després, «se’ls va donar un ús de recerca dins del SAAS». Ara, amb la reorganització dels laboratoris, però, el SAAS ha optat per concentrar-se en l’activitat assistencial i compartir aquest espai amb la universitat: «El que posa de manifest aquest conveni és l’ús compartit del laboratori per la part de recerca que liderarà l’Institut Universitari de Recerca en Salut», ha assenyalat, tot afegint que l’objectiu és que «el SAAS pugui desenvolupar projectes de recerca conjuntament amb l’IURS» i que també quedi obert a iniciatives externes.
«Els equips es van adquirir per la Covid […] Si mai torna a haver-hi una pandèmia i cal tornar a analitzar mostres, també se’n farà ús» – Meritxell Cosan
Val a dir que la inversió inicial va ascendir a prop de 300.000 euros en equipament, als quals cal sumar-hi uns 200.000 euros més destinats a l’adequació dels espais perquè compleixin els requisits necessaris per treballar amb mostres biològiques. Tot i això, Cosan ha remarcat que el conveni «és pràcticament sense cost», ja que el SAAS cedeix l’ús dels equips i l’IURS només assumirà, si escau, el cost dels materials que utilitzi. A més, també ha volgut deixar clar que aquest nou ús no compromet la capacitat de resposta davant una futura emergència sanitària. «Si mai torna a haver-hi una pandèmia i cal tornar a analitzar mostres, també se’n farà ús», ha afirmat.
Per la seva banda, el rector de la UdA, Juli Minoves, ha destacat que l’acord representa «un aprofitament molt clar del que tenim a nivell del sector públic» i que permetrà reforçar la cooperació entre les dues institucions. «És molt important que treballem conjuntament, perquè l’hospital també fa recerca», ha afegit, destacant que l’IURS treballarà en tres grans blocs: epidemiologia, envelliment i promoció de la salut. «Per què la gent viu tant i fins a una edat bastant avançada en aquest país? Aquesta és una de les línies d’estudi que volem saber», ha posat com a exemple Minoves, qui també ha recordat que l’IURS manté acords de col·laboració amb institucions com la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic per impulsar estudis relacionats amb el càncer.
«Per què la gent viu tant i fins a una edat bastant avançada en aquest país? Aquesta és una de les línies d’estudi que volem saber» – Juli Minoves
Finalment, cal destacar que el SAAS ja desenvolupa una quinzena de projectes de recerca. La responsable d’aquesta àrea, Mireia Royo, ha explicat que hi ha 14 estudis en marxa, alguns impulsats des del mateix hospital i d’altres en col·laboració amb centres internacionals. Entre els projectes en marxa ha citat l’estudi MITO, que analitza «quin efecte pot tenir la microbiota en els efectes secundaris del tractament oncològic», una nova investigació sobre la influència de la dieta mediterrània en la microbiota i un altre projecte destinat a pacients amb càncer de mama. «Tenim bastanta activitat», ha conclòs.