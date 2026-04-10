La Trobada Empresarial del Pirineu aborda el nou mapa econòmic en un context global marcat per la incertesa

La 37a edició de la Trobada Empresarial del Pirineu se celebrarà, el pròxim 11 i 12 de juny, sota el lema ‘El nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem?’, una proposta que respon a la necessitat creixent d’interpretar els canvis globals i oferir eines als empresaris davant un escenari incert. Segons el conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, el títol d’aquesta edició és conseqüència directa de l’evolució dels esdeveniments recents, els quals han superat fins i tot les previsions de l’any anterior. “El títol de la trobada del 2025 va ser premonitori d’una sèrie d’esdeveniments que llavors podrien semblar impensables”, ha recordat, tot destacant que el context actual obliga a replantejar estratègies.
Cornella ha posat el focus en la tensió generada per les decisions dels principals actors internacionals, els quals han alterat les regles del joc econòmic. “Les estratègies geopolítiques i econòmiques dels líders de les principals potències han portat a un estat de gran tensió que fa que encara no es pugui calibrar quines conseqüències finalment se’n derivaran”, ha afirmat. En aquest escenari, ha defensat la necessitat d’espais de reflexió que ajudin a comprendre el moment actual i a identificar oportunitats enmig de la incertesa. També ha subratllat que, tot i que moltes decisions escapen al control de les empreses, aquestes poden adaptar-se per reduir impactes negatius o aprofitar noves dinàmiques.
Cornella adverteix que la incertesa global obliga empreses a adaptar-se mentre Pujol defensa el valor del debat i el networking
En la mateixa línia, la presidenta de la trobada, Montse Pujol, ha destacat que l’esdeveniment es consolida com un espai de debat i intercanvi per abordar el futur de l’economia des de diferents perspectives, com la geopolítica, la tecnologia o el territori. Així, ha remarcat que aquesta edició arriba en un moment en què les empreses necessiten més que mai referències i seguretat per definir els seus plans estratègics. “No sabem ni com ho tindrem quan siguin les trobades”, ha admès, tot incidint en la importància de compartir experiències i inquietuds davant un context canviant.
Pujol també ha posat en relleu el creixent interès que genera la trobada, amb una elevada participació empresarial i una aposta per prioritzar la qualitat dels assistents per sobre del volum, consolidant l’esdeveniment com un espai de referència per al teixit econòmic del territori. La trobada, doncs, que tindrà lloc a la Seu d’Urgell, inclourà un programa de ponències amb presència destacada de líders polítics i experts internacionals els quals aportaran una visió global sobre els reptes actuals.
La sessió inaugural anirà a càrrec del cap de Govern, Xavier Espot, mentre que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, protagonitzarà un dels diàlegs institucionals centrals. Entre els participants també hi haurà figures de rellevància internacional com l’exprimer ministre italià Matteo Renzi, que abordarà el paper d’Europa en el context geoestratègic actual, així com Josep Borrell, qui participarà en una taula centrada en el nou ordre mundial.