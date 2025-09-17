Montse Pujol agafa el relleu de Josep Serveto i es converteix en la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu

Montse Pujol, fundadora i directora general del Grup PMP, ha estat nomenada nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu. Ha estat ratificada per unanimitat per part dels membres de la Junta de l’ens, recollint el testimoni de Josep Serveto, qui ha liderat la Trobada des de l’any 2022. Precisament en el seu comiat, Serveto ha volgut expressar el seu agraïment per aquests anys de presidència i ha destacat que “ha estat un honor encapçalar la Trobada Empresarial al Pirineu i contribuir a reforçar-ne el paper com a punt de trobada clau per al teixit econòmic i empresarial”.
Per la seva part, Pujol ha manifestat que “assumir la presidència de la Trobada és una responsabilitat i, alhora, una oportunitat per continuar fent créixer aquest esdeveniment, que és referència a tot el país”. També ha subratllat que un dels seus objectius serà “mantenir la vocació de generar diàleg i impuls empresarial, posant en valor el territori i els seus projectes”.
Cal apuntar que la Trobada Empresarial al Pirineu ja treballa en l’organització de la seva 37a edició, la qual se celebrarà el 2026 a la Seu d’Urgell, amb la voluntat de continuar sent un espai de reflexió, debat i projecció per a empresaris i directius d’arreu.
Pujol, membre de la junta executiva des del 2020
Montse Pujol és arquitecta tècnica de formació, fundadora i directora general del Grup PMP. És també la presidenta de la Comissió Territorial de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) a Lleida i membre del Consell Social de la Universitat de Lleida. Va iniciar la seva trajectòria en l’empresa familiar dedicada a prefabricats estructurals, i l’any 2000 va fundar el seu projecte empresarial propi. Es va destacar amb la Casa Kyoto (2006), un dels primers habitatges bioclimàtics i prefabricats d’Espanya, guardonat amb diversos premis de sostenibilitat. En afegit, és membre de la junta executiva de la Trobada Empresarial al Pirineu des de l’any 2020, de la qual fins ara era vocal.