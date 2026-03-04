La transformació de l’antiga fàbrica CATSA en centre d’innovació preveu una inversió total de sis milions d’euros

El Govern ha tret a licitació els treballs de redacció del projecte per transformar l’antiga fàbrica CATSA en un centre d’innovació i recerca. Segons publica el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el contracte per a aquesta fase tècnica té un pressupost de 300.000 euros, mentre que el cost global estimat de la reforma s’eleva fins als sis milions d’euros, impostos indirectes inclosos. L’edifici, situat a l’avinguda Rocafort número 39, disposa d’una superfície construïda de 2.900 metres quadrats distribuïts en sis nivells. A més, està inscrit a l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra amb el número SJ-515, fet que implica que qualsevol intervenció haurà de respectar els criteris establerts pel Departament de Patrimoni Cultural.
El projecte planteja la creació d’un espai multifuncional destinat a la recerca i la innovació. En concret, es preveu habilitar laboratoris de recerca, oficines per a equips científics, zones de ‘coworking’ i espais de prova o ‘living labs‘. També s’hi inclouran sales destinades a la transferència tecnològica, àrees d’exposicions i espais de divulgació i d’interacció amb la ciutadania. L’objectiu de la iniciativa és afavorir la generació de sinergies entre empreses, emprenedors, ‘startups’ i altres actors vinculats al sector de la innovació.
El plec de bases estableix que el contracte inclou la redacció del projecte i la direcció de les obres. El document també especifica que no es preveu dividir la licitació en lots, ja que executar les diferents prestacions de manera separada podria afectar “l’eficiència i la correcta execució del projecte”. Segons el Govern, aquesta actuació ha de permetre que l’antiga fàbrica CATSA esdevingui un punt neuràlgic per a la recerca i la transferència tecnològica al país, combinant “modernitat i innovació amb la memòria històrica de l’edifici”.