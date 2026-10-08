La taxa de reciclatge cau fins al 35% amb el nou sistema de càlcul, lluny de l’objectiu del 65% fixat per a l’any 2035

La taxa de reciclatge a Andorra se situa al voltant del 35% amb la nova metodologia de càlcul, més estricta i alineada amb les normatives europees, una xifra considerablement inferior al 48% que reflectia el sistema utilitzat fins ara. Així ho ha explicat la directora de Medi Ambient, Silvia Ferrer, durant la presentació de la campanya ‘No tot es crema, tria els teus residus’. En aquest sentit, ha precisat que la taxa anterior s’havia mantingut estable durant els darrers anys, però que el nou mètode evidencia que «hi ha més marge de millora en aquest sentit de segregació de residus i de reciclatge».
Davant d’aquest escenari, el Principat manté l’objectiu d’arribar al 65% de residus urbans reciclats o preparats per a la reutilització el 2035, d’acord amb els compromisos europeus d’economia circular. Per assolir aquesta fita, Ferrer ha destacat la importància d’incrementar progressivament la recollida selectiva impulsada pels comuns i de reforçar les mesures de prevenció. De fet, ha recordat que la política d’economia circular no se centra únicament en el reciclatge, sinó també a reduir la quantitat de residus que es generen.
Pel que fa als àmbits amb més possibilitats de millora, la responsable de Medi Ambient ha assenyalat especialment els envasos, la matèria orgànica i el tèxtil. En el primer cas, ha advertit que encara hi ha confusió sobre els materials que es poden dipositar al contenidor groc, el qual està destinat als envasos lleugers, inclosos els de plàstic, els brics i els metàl·lics. Així mateix, ha apuntat que ampliar la recollida separada de matèria orgànica i incrementar la recuperació de residus tèxtils són altres dels reptes previstos al Pla Nacional de Residus.
Els envasos, la matèria orgànica i el tèxtil concentren les principals possibilitats de millora per incrementar la recollida selectiva al país
En aquest context, la nova campanya de sensibilització vol combatre la percepció que tots els residus acaben barrejats després de la recollida. «Tenim aquest poder de decisió de quin serà el circuit que seguiran aquests residus», ha remarcat Ferrer, qui ha insistit que la separació que fa cada ciutadà condiciona el tractament posterior dels materials. D’aquesta manera, la iniciativa posa l’accent en la importància de separar correctament els residus, més enllà d’explicar a quin contenidor correspon cadascun.
La campanya, la qual ha tingut un cost aproximat de 16.000 euros, es difondrà durant un mes als circuits de totes les parròquies i també a través de les xarxes socials del Govern i d’Andorra Sostenible. A més, incorpora un codi QR que permet consultar els punts de recollida de residus específics, com ara piles, olis vegetals, mòbils, fluorescents o productes tèxtils.
Finalment, Ferrer ha recordat que la recollida selectiva és competència dels comuns, mentre que l’Executiu s’encarrega de les infraestructures necessàries per al tractament posterior dels residus. Així, la coordinació entre administracions i la implicació ciutadana es mantenen com a elements centrals per incrementar el reciclatge i avançar cap als objectius establerts per al 2035, informa l’ANA.