Els set comuns adjudiquen per 58 milions el nou model de recollida de residus per elevar el reciclatge al 44%

A banda dels rellevants acords estratègics que ha impulsat la corporació d’Encamp aquest dijous per implantar les bases per a la futura construcció del parc eòlic del Pic del Maià, l’administració, avui actuant en nom dels set comuns, ha adjudicat també el nou contracte de concessió del servei de recollida de diferents residus, i responent així al concurs nacional encetat anteriorment. «L’empresa adjudicatària ha estat Pirenca de Serveis SA, i dita concessió tindrà una vigència per als pròxims 10 anys i s’ha concebut per un import total de prop de 58 milions d’euros«, ha fet saber durant el punt citat de l’ordre del dia la cònsol major, Laura Mas.
Entre alguns dels seus avantatges, com bé ha citat la dirigent territorial, «permetrà aprofitar economies d’escala, optimitzar els recursos públics i avançar cap a una gestió més eficient», fent valdre que les «tarifes s’ajustaran a la generació real de residus». Traduït en xifres, i tenint en compte que «el nou model el que busca és incrementar àmpliament els índexs de recollida selectiva, estimant millorar-los fins a un 15%» fent ús de tecnologia d’última generació que separi així la fracció orgànica i que redueixi la petjada de carboni.
L’objectiu és recuperar el 90% del potencial estimat de la fracció de paper i cartó, gairebé el 100% de la fracció vidre, el 61% de la fracció envasos lleugers i un 41% de la fracció de matèria orgànica
A més, el contracte fixa com a fita principal «passar de l’actual 28% de recuperació dels residus sòlids urbans a una mitjana del 44% al final del període; recuperant fins al 90% del potencial estimat de la fracció de paper i cartó, gairebé el 100% de la fracció vidre, el 61% de la fracció envasos lleugers i un 41% de la fracció de matèria orgànica», com ha llistat Mas. També ha fet menció que la digitalització serà «un dels grans eixos del servei», concloent que la major part de la flota de vehicles de recollida seran de «nova adquisició i menys contaminants», la qual cosa «permetrà identificar tots els contenidors, duent a terme una resolució més ràpida de les incidències» i que optimitzarà i millorarà la separació en origen.
Igual de pertinent ha sigut conèixer que aquests vehicles, a diferència dels convencionals, «incorporaran sistemes de pesatge embarcat que permetran obtenir informació precisa sobre la generació de residus de totes les fraccions». La cònsol encampadana, a banda de recordar que tal com es va fer amb l’ampliació de l’abocador que és un altre exemple de l’acció conjunta entre els comuns, aquesta plataforma intel·ligent connectarà vehicles, contenidors i punts de recollida per «monitorar en temps real el volum, el pes i la tipologia i origen dels residus», com la identificació d’impropis, un aspecte que millorarà la qualitat de la recollida selectiva. Un sistema que, en conclusió, serà més econòmic i sostenible.
Dos expedients per la contribució del contraban
Un altre punt destacat en l’ordre del dia ha sigut aquell que concep al pla de xoc en la lluita i detecció del contraban i que mantenen colze a colze en la vigilància el Govern, el Comú d’Encamp i les patrulles mixtes d’Andorra i França. En aquest sentit, s’ha fet saber que el Ministeri d’Interior ha notificat a la corporació que durant l’any 2025 es van dur a terme fins a 15 detencions en aquesta matèria al Pas de la Casa i durant tot el curs es van comissionar fins a 287.156 paquets de tabac. Ponderant la reforma que ha aprovat recentment el Govern en la normativa del Codi Penal, la cònsol d’Encamp ha concretat que s’han autoritzat 10 noves places suplementàries per a la nova unitat que es formaran d’agents destinats a combatre el tràfic de tabac.
Per la seva banda, la consellera Pujol ha celebrat les dues retirades de les llicències que han patit dos establiments i, per tant, «l’efecte dissuasori» que això pot provocar perquè altres empreses i locals es continguin a l’hora de voler afavorir una activitat il·lícita. També ha respost a la cònsol afirmant que no creuen que la majoria «es dediquin a promoure aquesta activitat» i que, al mateix temps, tampoc dona bona imatge els dos incidents notificats per a tots aquells establiments que cada dia fan bé la seva feina. Mas ha replicat que és una qüestió pertinent a la Duana i que de moment «no hi ha més informació al respecte».
Encamp, tercera parròquia en aprovar la llei de concertació institucional
Finalment, també ha sigut oportú veure com el Consell que encapçala Laura Mas s’ha convertit en la tercera corporació que aprova la proposició de llei de concertació i consulta institucional dels comuns que justament començava la Massana a inicis de setmana. Sobre això, la mandatària comunal ha informat que es busca establir així «un marc normatiu estable per participar en proporció i amb la deguda antelació» en totes aquelles decisions legislatives que afectin les seves competències.
D’igual forma que la cònsol Eva Sansa, Mas ha precisat que «no es pretén envair l’activitat legislativa, però sí un dur a terme un exercici en el reforç de la lleialtat entre institucions». Al seu torn, Pujol ha celebrat la iniciativa per «adoptar una entitat jurídica adequada», traslladant alhora que els socialdemòcrates «ja hem fet arribar les nostres esmenes al text perquè aquesta llei sigui aplicable sense interferir en altre competència estricta».