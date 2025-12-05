El Pas de la Casa tanca un balanç “molt positiu” de l’oci nocturn amb cap queixa formal i un reforç de la coordinació

La Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa s’ha reunit aquest divendres en la sessió anual convocada pel Comú d’Encamp per valorar el desenvolupament de la temporada d’hivern. L’obertura ha estat a càrrec de la cònsol major, Laura Mas, qui ha repassat el manual de bones pràctiques elaborat conjuntament amb el sector i que incorpora punts com la instal·lació de nous sistemes de videovigilància, el recordatori de la normativa sobre espais públics i la prohibició de distribuir publicitat.
Mas ha remarcat que aquestes directrius són bàsiques “per garantir la seguretat, la convivència i un entorn de qualitat”, mentre que el conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha presentat el calendari d’activitats previstes per al període 2025–2026 i ha conversat amb comerciants i organitzadors per recollir suggeriments i possibles ajustos. En aquest sentit, ha ressaltat la necessitat de preservar una col·laboració constant i efectiva entre totes les parts implicades.
L’absència d’incidències destacables i de queixes oficials confirma el funcionament positiu de l’oci nocturn i la coordinació amb les administracions
Pel que fa al Ministeri de Medi Ambient, el cap de la Unitat de Prevenció i Control Ambiental, Sergi Ruiz, ha assenyalat que enguany “no s’ha registrat cap queixa formal”, un resultat que ha qualificat de molt positiu i que demostra la bona coordinació amb els locals. Per altra banda, des del ministeri de Turisme, Jordi Torres ha subratllat igualment la utilitat d’aquestes trobades per garantir una experiència satisfactòria als visitants, agraint la implicació dels establiments i el compromís conjunt per mantenir el nivell d’exigència.
La ministra d’Interior, Ester Molné, ha destacat la rellevància de la cooperació entre administracions i sector privat per mantenir un entorn segur durant tota la temporada. Tot seguit, l’inspector major de la Policia, Ramon Torné, ha exposat el balanç de la Unitat de Seguretat Ciutadana, remarcant que en la campanya anterior “no s’han registrat incidències rellevants” en festivals o activitats del Pas de la Casa, malgrat els pics d’afluència.
Un dels elements més destacats de la reunió ha estat la valoració positiva de la convivència entre oci nocturn i veïnat. Tant els representants institucionals com els professionals del sector han ressaltat la millora obtinguda gràcies a la concentració dels locals en zones perifèriques i als mecanismes destinats a preservar el descans, com la presència de guies que acompanyen els grups durant el retorn als allotjaments.
La sessió ha comptat amb una quinzena de representants del sector, els quals han expressat la voluntat de continuar treballant conjuntament a través de la Taula de l’oci nocturn. També hi han participat membres del sector turístic, d’Andorra Turisme, del Consell Econòmic i Social i de l’estació d’esquí.