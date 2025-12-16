Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La façana del Palau de Gel, a Canillo. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Consell de Comú

La societat pública PGASAU es fa indefinidament amb la gestió del Pont Tibetà, el Roc del Quer i Cal Federico

L'acord correspondrà a 551.448 euros anuals en matèria de lloguer que, com a cap alt, s'arribarà al 25% dels ingressos dels tres actius turístics

El Complex Esportiu i Social del Palau de Gel d’Andorra (PGASAU) s’ha fet definitivament amb la gestió directa del Pont Tibetà, el Roc del Quer i Cal Federico. Així s’ha aprovat avui en sessió de Consell de Comú, deixant enrere l’acord provisional que ja regia actualment des de final de juny d’enguany. El conveni, segons ha indicat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, té una durada indefinida fins que ho decideixi la corporació, i correspondrà a 551.448 euros anuals en matèria de lloguer que, com a cap alt, s’arribarà al 25% dels ingressos dels tres actius turístics.

Canillo compra el Prat del Portal de Branqueta per 2,6 milions d’euros, un terreny de 4.500 metres quadrats

