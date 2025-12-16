Canillo compra el Prat del Portal de Branqueta per 2,6 milions d’euros, un terreny de 4.500 metres quadrats

El Comú de Canillo ha adquirit, després d’una negociació que s’ha allargat sis mesos, un “terreny estratègic” de 4.500 metres quadrats. Es tracta del Prat del Portal de Branqueta, el qual s’ubica al mig del poble –davant l’aparcament del Prat del Riu– i pel qual s’ha pagat 2,6 milions d’euros. La voluntat és transformar ara l’espai en una zona verda, tot i que de cara al futur no es tanca la porta a ubicar-hi “qualsevol servei”, segons ha detallat el cònsol major, Jordi Alcobé.
En aquesta línia, el mandatari ha esmentat que es tracta d’una “compra estratègica amb molt potencial”, i que més enllà de destinar el terreny a què “molta gent hi pugui gaudir”, també s’ampliaran els horts socials i per a la gent gran que hi queden just al costat.
Val a dir que el pagament per a aquest espai, una “casa molt antiga” on ara s’hi fa tabac, s’ha efectuat avui mateix després de la sessió de Consell de Comú, en la qual primerament s’ha aprovat la compra i posteriorment s’ha formalitzat amb la propietària. Els diners, tal com han detallat els dos cònsols canillencs, s’han extret del fons de reserva de la corporació. És a dir, la transacció no es farà per terminis, com està sent el cas amb el càmping Pla.
Amb tot, Alcobé ha celebrat que amb les compres efectuades en els darrers temps, com les dues esmentades, la parròquia de Canillo disposarà “d’espais públics òptims” que donaran servei tant a la ciutadania com als turistes. “Estem molt satisfets”, ha enaltit.