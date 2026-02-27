Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’actuació es va produir durant un control ordinari de vigilància cinegètica sobre el terreny. | Cos de Banders
El Periòdic d'Andorra
Control contra la caça il·legal

Sancionat un caçador per abatre un isard fora del període autoritzat durant un dispositiu ordinari de vigilància

El Cos de Banders ha obert un expedient per una infracció qualificada de molt greu, sancionable amb fins a 4.000 euros de multa

El Cos de Banders ha aixecat acta aquest cap de setmana contra un caçador per una infracció qualificada de molt greu després de detectar que havia capturat un isard fora del calendari autoritzat i sense el permís corresponent. L’actuació es va produir durant un control ordinari de vigilància cinegètica sobre el terreny.

Segons s’ha informat, aquest tipus de vulneració de la normativa pot derivar en una sanció econòmica de fins a 4.000 euros, així com en la prohibició de practicar la caça durant un període de quatre anys. En el decurs de la intervenció, els efectius van confiscar el cap de l’animal abatut, l’arma utilitzada i un dispositiu de comunicació.

Els agents van detectar l’abatiment fora del calendari autoritzat en el marc d’un servei ordinari de control

Des del cos recorden que aquests comportaments són excepcionals, però remarquen que mantenen els dispositius de control amb l’objectiu de preservar la fauna salvatge i vetllar perquè l’activitat cinegètica es desenvolupi dins del marc legal establert. També han reiterat la importància de la implicació ciutadana en la protecció de l’entorn natural.

