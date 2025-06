Mobilitat laboral

La sessió sobre viure i treballar a Andorra concentra un gran interès en la Setmana franco-espanyola-andorrana

La presentació del Servei d’Ocupació atrau més participants que les d’Occitània i Catalunya en l’esdeveniment dedicat a la mobilitat laboral

El Servei d’Ocupació d’Andorra participa per primera vegada a la Setmana franco-espanyola-andorrana, una iniciativa promoguda per France Travail (Regió d’Occitània) que consisteix a informar els demandants de feina sobre el territori, el mercat laboral, la recerca de feina, els tràmits administratius i les informacions pràctiques de cada zona. Entre dijous i divendres, les entitats France Travail, Servei d’Ocupació de Catalunya i Servei d’Ocupació d’Andorra han organitzat diverses presentacions informatives en format telemàtic sota el tema ‘Viure i treballar’ a diferents territoris.

Dijous es van dur a terme les sessions dedicades a viure i treballar, d’una banda, a Andorra, i, de l’altra, a Occitània. La presentació d’Andorra ha despertat un interès notable, amb 47 persones assistents, mentre que la sessió sobre Occitània ha comptat amb quatre persones interessades.

Les presentacions per Catalunya sobre l’oferta laboral i els requisits d’accés per viure i treballar a Andorra, i viceversa, s’han reprès aquest divendres, completant així el programa d’aquest esdeveniment transfronterer que vol afavorir la mobilitat laboral i la cooperació entre els tres territoris. En concret, hi han pres part 13 participants catalans interessats per la sessió oferta pel Servei d’Ocupació d’Andorra, mentre que tres persones inscrites al Servei d’Ocupació han assistit a la sessió en línia sobre viure i treballar a Catalunya.

El departament de Treball valora molt positivament la participació en aquest tipus d’iniciatives que afavoreixen la recerca de personal i donen difusió a les necessitats laborals dels territoris. Les sessions informatives donen continuïtat a la participació per primer cop l’abril passat al saló TAF ‘Travail, Avenir, Formation’ celebrat a l’Arieja (Saverdun), organitzat per la Regió d’Occitània i l’agència de Foix de France Travail. Durant aquella jornada el Servei d’Ocupació va mantenir entrevistes amb 45 persones interessades en algunes de les ofertes d’empreses andorranes per cobrir llocs de treball de per exemple, cambrers, dependents de comerç, cuiners, o ajudants de cuina, entre d’altres.