La sensibilització ciutadana i la gestió forestal marquen l’estratègia contra els incendis a l’inici de l’estiu

Amb l’arribada de l’estiu i l’increment de les temperatures, el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha reforçat les accions de prevenció d’incendis forestals. La campanya, que s’inicia cada any el cap de setmana previ a Sant Joan i s’allarga fins després de Meritxell, s’ha posat en marxa amb una jornada de coordinació entre els diferents organismes implicats i amb diverses accions destinades a minimitzar el risc d’incendi al conjunt del territori.
Segons ha explicat el cap del departament, Eduard Vergara, la principal eina de prevenció és el seguiment diari dels nivells de perill d’incendi a través del butlletí específic elaborat conjuntament per la secció forestal dels Bombers d’Andorra, el Servei Meteorològic Nacional i Andorra Recerca i Innovació. «L’acció principal i fonamental és el seguiment diari dels nivells de perill d’incendi», ha destacat Vergara, tot remarcant que aquesta vigilància es manté durant tot l’any i no només durant els mesos d’estiu.
«Hem tingut molta més herba i ara, amb la calor, aquesta herba serà combustible per a possibles incendis» – Eduard Vergara
Entre els factors que determinen el nivell de risc hi ha la temperatura, la calor acumulada i el grau d’hidratació de la vegetació. Vergara ha assenyalat que una vegetació sotmesa a estrès hídric es converteix en un combustible molt més favorable a la propagació del foc. Tot i això, ha explicat que les abundants precipitacions registrades enguany han afavorit el creixement de l’herba i han mantingut els arbres més hidratats. «Hem tingut molta més herba i ara, amb la calor, aquesta herba serà combustible per a possibles incendis», ha advertit.
La prevenció també passa per la reducció del combustible forestal. En aquest sentit, els comuns duen a terme regularment treballs de neteja dels boscos i tallades controlades per disminuir el risc d’incendi. Aquest cap de setmana, a més, Protecció Civil i el cos de voluntaris han desenvolupat una actuació conjunta amb el Comú d’Ordino a l’entorn d’un refugi de muntanya. L’acció ha consistit en retirar vegetació de la zona més propera a l’equipament per reforçar-ne la protecció davant un eventual incendi.
Vergara ha recordat que la gestió forestal actual és molt diferent de la de dècades enrere. «La fusta del bosc ja no s’utilitza com als anys 30 o 40, quan s’aprofitava per fer carbó o altres activitats», ha explicat. Segons el tècnic, la menor explotació dels recursos forestals ha provocat una major acumulació de combustible als boscos, fet que fa especialment important mantenir-los nets i gestionats adequadament.
«El ramat són una part important de la protecció civil perquè redueixen el combustible dels boscos» – Eduard Vergara
Un altre element que Vergara considera fonamental és el paper del sector ramader. Els ramats contribueixen a reduir el combustible vegetal dels sotaboscos mitjançant el pasturatge i ajuden a mantenir espais oberts que dificulten la propagació del foc. «Són una part important de la protecció civil perquè redueixen el combustible dels boscos», ha afirmat.
La sensibilització ciutadana continua sent, però, una de les eines més importants de la campanya. Durant els mesos d’estiu es difondran missatges de prevenció a través de les xarxes socials, RTVA i les sales de cinema, amb l’objectiu de recordar les normes relacionades amb les cremes controlades, les barbacoes o el llançament de coets. Paral·lelament, el reglament d’enceses de foc continua regulant els períodes, les condicions i les mesures de seguretat necessàries per dur a terme qualsevol activitat que impliqui l’ús de foc a l’exterior.
Des de Protecció Civil recorden que la major part dels incendis forestals tenen origen humà i que la prevenció continua sent la millor eina per protegir els boscos i reduir els riscos durant els mesos de més calor.