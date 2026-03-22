La SAC repassa 40 anys d’evolució amb un llibre que reivindica el coneixement com a base per assolir els reptes actuals

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) presentarà aquest dilluns el llibre ’40 anys de la SAC’, una publicació que recull quatre dècades d’activitat i que, segons la seva presidenta, Àngels Mach, serveix per evidenciar “com ha evolucionat Andorra i el món en àmbits tecnològics, socials i sanitaris”. Un període en què el país “no ha parat de transformar-se” i en el qual l’entitat ha mantingut, segons ha defensat, un paper continuat d’acompanyament: “La SAC ha aportat coneixement i l’ha posat a l’abast de tothom”, ha destacat Mach fent un balanç positiu del recorregut, tot remarcant que també “ha acompanyat els problemes del país en cada moment”.
Aquest recorregut s’ha construït a partir d’un fil conductor que, segons la presidenta, s’ha mantingut inalterable amb el pas dels anys: “Sempre hem treballat per fer entrar coneixement de fora, fer sortir el de dins i fomentar la recerca”, ha explicat la presidenta, qui ha apuntat que l’aposta es tradueix en una clara transversalitat temàtica, amb àmbits que van des de la biomedicina fins a les polítiques socials o la cultura. “La SAC ha estat oberta al coneixement científic, l’artístic i el transcendent”, ha indicat, seguint la classificació de Jorge Wagensberg, amb l’objectiu d’ampliar la mirada i diversificar els espais de reflexió.
Més enllà de la divulgació, la SAC ha anat consolidant també el seu paper com a espai de debat. Una funció que, tot i que ja existia des dels inicis, ha guanyat pes amb el temps. “Sempre s’ha fomentat l’intercanvi d’opinions i reflexions, però això ha anat creixent amb jornades, diades i taules rodones”, ha assenyalat Mach, situant aquesta evolució com una resposta a la necessitat d’abordar qüestions d’actualitat des d’una perspectiva oberta, tot i que sense pretensió d’intervenir en el debat polític. “Es tracta de tractar temes interessants i actuals, però sense interferir en la política”, ha matisat.
En aquesta línia, la presidenta ha defensat el paper del coneixement científic com a base per a les polítiques públiques, tot subratllant que “és previ per fer un bon diagnòstic i trobar solucions”, mentre que la decisió final correspon als responsables polítics. Aquest plantejament es reflecteix també en els temes abordats per la SAC, els quals inclouen qüestions com la discapacitat, la dependència o la diversitat, així com en la seva producció editorial, la qual continua centrada en temes d’actualitat com la Unió Europea o la intel·ligència artificial: “Amb les idees de la junta i de l’assemblea es proposen els projectes, i això explica la varietat i l’actualitat. Un dels objectius és posar a l’abast del públic no expert els temes rellevants de la societat actual”.
Pel que fa al relleu generacional, Mach ha reconegut que es tracta d’un dels reptes recurrents de l’entitat, tot i que apunta que no és una qüestió exclusiva de la SAC. “Fins que no es té estabilitat laboral i familiar és difícil que el jovent pugui dedicar temps a entitats com la nostra”, ha dit, tot i recordar que la societat està oberta a tothom i que iniciatives com els Debats de recerca permeten “fer visibles els treballs dels investigadors” i fomentar-ne la participació.
Ja de cara al futur, la presidenta ha situat com a principal repte la continuïtat de les línies d’activitat actuals, assenyalant que “només poder mantenir el que es fa ja és un gran repte”, si bé ha apuntat també a la necessitat d’avançar cap a una major institucionalització de l’entitat, “com va fer la Royal Society Britànica”. Amb tot, ha defensat que el paper de la SAC s’ha de mantenir fidel als seus orígens: “Continuar posant el coneixement a l’abast del país per ajudar-lo a resoldre els seus reptes”, tal com s’ha fet, segons recorda, des de l’any 1983.