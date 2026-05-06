Cosan confia que el projecte per a l’ampliació de l’hospital estigui licitat “abans que acabi aquesta legislatura”

La directora general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, confia que “abans que acabi aquesta legislatura s’hagi pogut licitar almenys el projecte” de l’ampliació de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, tot afegint que seria “ideal” també licitar les obres. Així i tot, Cosan ha indicat que “encara no hi ha terminis” i que aquesta qüestió s’està gestionant des del Departament d’Ordenament Territorial i Urbanisme.
En aquest sentit, ha recordat que el pla funcional de necessitats dut a terme durant el 2024 “sembla que és correcte” i que, a més, es va fer amb una consultora externa que va “donar conformitat a les projeccions que s’havien fet a nivell intern”. Una ampliació, doncs, que serà molt necessària de cara al risc de col·lapse sanitari causat, principalment, per l’augment de població i el rang d’edat d’aquesta de cara als pròxims cinc anys.
“No és el mateix l’assistència sanitària que requereix una persona de 16 a 35 anys, que de 50 a 80 anys”, ha apuntat Cosan, tot subratllant que aquest rang en què creix la piràmide poblacional “marca la diferència”. Per aquest motiu, la directora del SAAS considera clau “descentralitzar pacients del nostre sistema” amb l'”hospitalització domiciliària”, la qual “vam iniciar fa un any i mig”.
En aquesta línia, Cosan ha explicat que actualment s’està treballant en aquesta hospitalització domiciliària “a les residències”, on les persones grans amb necessitats d’atenció constant poden disposar dels serveis d’infermeria i de metges, sense que “estiguin a l’hospital”. De fet, tal com ha destacat Cosan, “va en contra del seu benestar perquè tenen més risc de patir complicacions derivades de l’hospitalització”, com podria ser el “risc de demència associada a la desubicació del seu hàbit del dia a dia”.
Pel que fa a altres mesures, la cap del SAAS ha mencionat disminuir l’estada hospitalària vinculada a les cirurgies mitjançant la derivació de “pacients a nivell de traumatologia” cap a la unitat de Convalescència situada a l’edifici del Cedre, a Santa Coloma. Amb tot, Cosan ha recordat que “nosaltres sempre hem avisat que hi ha uns cinc anys de marge per arribar al nivell de col·lapse sanitari” i ha deixat clara la importància “d’anticipar-se a 10 anys vista”, en què, si “la piràmide demogràfica no canvia”, la població “estarà bastant envellida”.