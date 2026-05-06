Govern desvincula la protesta del 16M del recorregut fins a la seva seu i posa el focus en la “preocupació” ciutadana

La preocupació governamental davant la manifestació convocada pel Sindicat per l’Habitatge el pròxim 16 de maig no se centra en el recorregut previst, sinó en la situació de l’habitatge al país. Així ho ha afirmat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha explicat que el Ministeri d’Interior ja ha rebut la proposta de recorregut presentada pels organitzadors i que l’autorització d’aquest tipus d’actes respon únicament a criteris tècnics i de seguretat, i no polítics. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre ha assegurat que li havien confirmat que “sembla que tot està correcte” amb relació al dispositiu previst.
En aquest sentit, el portaveu ha indicat que la Policia no ha detectat inconvenients en el trajecte plantejat i que, per tant, “sembla que es donaria la conformitat” a la marxa fins a l’edifici administratiu de Govern. Casal ha tret importància al fet que la protesta finalitzi davant la seu governamental i ha insistit que, des del punt de vista polític, l’Executiu no analitza el recorregut de la mobilització, sinó “la preocupació de la ciutadania” davant la situació de l’habitatge al país.
Així, el ministre ha defensat que la problemàtica de l’habitatge ja era un dels principals temes durant la campanya electoral del 2023 i ha remarcat que l’Executiu “no va arribar desconnectat del que passava al país”. Segons ha explicat, aquesta qüestió ha estat una de les prioritats polítiques de la legislatura i el Govern hi ha destinat “molts esforços” per intentar revertir la situació. En aquest sentit, Casal ha reivindicat les diferents mesures impulsades en matèria d’habitatge, com les polítiques per facilitar l’accés al primer pis de propietat, les actuacions sobre els pisos buits i les modificacions vinculades als habitatges d’ús turístic perquè es reconverteixin en pisos residencials.
“El conjunt d’aquestes actuacions ha permès incorporar prop de 2.000 pisos al mercat residencial durant l’actual legislatura”, ha indicat Casal, qui també ha defensat que la legislació actual pretén garantir l’accés a l’habitatge sense bloquejar completament el mercat de lloguer. Amb tot, ha reconegut que les mesures impulsades “són de llarg recorregut” i que els resultats s’hauran d’analitzar durant els pròxims anys.