Casal admet “incidències” en el calendari de l’Acord mentre el dossier continua fora de l’agenda europea

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha admès aquest dimecres possibles “incidències” en el calendari de l’Acord d’associació amb la Unió Europea després que el grup EFTA no hagi arribat encara a un acord unànime sobre la naturalesa jurídica del text. La situació arriba després d’una nova reunió europea en què, segons diverses fonts consultades per alguns mitjans del país, el dossier andorrà ni tan sols va formar part de l’ordre del dia.
La dilatació del procés, doncs, torna a allunyar els terminis que el Govern havia anat situant durant els darrers mesos. I és que, després que el cap de Govern apuntés inicialment als mesos de juny o setembre, i fins i tot Emmanuel Macron mencionés el gener del 2027, el recorregut institucional i jurídic que ha de seguir l’Acord continua sense desencallar-se. En aquest context, Casal ha assegurat que “d’alguna manera, hem conclòs la negociació” i que, ara per ara, només s’estan polint “alguns aspectes sense canviar el fons”. Tot i això, ha reconegut que el calendari “no depèn pròpiament d’Andorra ni de San Marino”, sinó dels Estats Membres de la UE.
“El dossier d’Andorra no s’ha posat sobre la taula en les darreres reunions del grup EFTA”, ha lamentat el ministre, tot i expressar l’esperança que la qüestió es pugui reprendre “de cara a les properes setmanes”. Segons ha explicat, Andorra només pot “marcar l’interès per seguir amb el calendari”, però no té capacitat “per empènyer que es continuï i posar el tema sobre la taula”. Malgrat aquesta situació, Casal ha insistit que els entrebancs actuals no afecten el contingut negociat de l’Acord, afirmant que hi ha “situacions al voltant dels Estats Membres” que no preocupen l’Executiu perquè “no tindran efecte en el contingut de l’acord ni l’alteren”.
El ministre també ha tret importància a la situació vinculada al sector bancari de Bulgària, la qual havia estat relacionada amb el retard del dossier europeu. “La situació de Bulgària no ens preocupa”, ha reiterat, assegurant que “no ens consta que hi hagi alguna reserva per part d’algun país”. El Govern, doncs, manté que el procés continua viu, però el recorregut institucional pendent continua sent extens, i Casal ha detallat que el text encara ha de superar primer el grup EFTA, després passar pel Coreper —el grup de representants permanents— i posteriorment arribar al Consell de la Unió Europea.
Una vegada completats aquests passos, Andorra podria signar el text, tot i que aquesta rúbrica “no vol dir que entri en vigor”, sinó únicament que el document queda “tancat i estabilitzat”. A partir d’aquí, l’acord hauria de ser validat pel Parlament Europeu i, si finalment és qualificat com a acord mixt —escenari que el Govern dona pràcticament per fet—, també requeriria la ratificació parlamentària de cadascun dels estats membres.
“Aquesta també és una incidència d’aquest calendari del grup EFTA”, ha reconegut Casal, admetent així que el procés podria allargar-se encara més en funció dels tràmits interns de cada país europeu. Tot i això, el Govern continua pendent de les pròximes reunions setmanals del grup EFTA i confia que la presidència xipriota del Consell de la UE, que finalitza el 30 de juny, mantingui “l’interès majúscul” per desencallar el dossier andorrà abans d’acabar el seu mandat.