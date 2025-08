38a diada andorrana a la 57a UCE

La SAC donarà veu a institucions, polítics, experts i ciutadania a pensar solucions per a l’habitatge a la 38a diada

La cita serà el diumenge 17 d’agost i comptarà amb una trentena de ponents que analitzaran la problemàtica

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) celebrarà el proper diumenge 17 d’agost a Prada de Conflent la seva 38a Jornada, enguany centrada en un dels temes més urgents i debatuts a Andorra: l’habitatge. Com ha explicat Marta Fonolleda, coordinadora de la SAC, “el 70% de les persones enquestades afirmen que l’habitatge és un problema que cal posar sobre la taula”. Des del 2017, la preocupació ciutadana sobre aquesta qüestió no ha deixat de créixer.

L’edició d’enguany portarà una mirada polièdrica a aquesta problemàtica, “una mirada caleidoscòpica”, ha insistit Fonolleda. Les ponències tractaran temes com la influència dels treballadors temporals en l’accés a l’habitatge, els drets bàsics vinculats a la llar, la gentrificació, la despoblació al Pirineu, l’impacte energètic i estructural del mercat immobiliari, així com l’anàlisi de la Llei Òmnibus.

La jornada acollirà una trentena de ponents, alguns de manera presencial i d’altres amb intervencions documentals. Hi participaran representants del Govern, del Consell General, dels comuns, de col·lectius com el Fòrum de la Joventut o la plataforma Pirineu Vius, col·legis professionals i ciutadans que han estudiat la qüestió en profunditat.

El director general de FEDA, Albert Moles, la presidenta de la SAC, Àngels Mach, i la coordinadora de la SAC, Marta Fonolleda, durant la presentació del llibre ‘Andorra i al globalització’. | ANA / M.R.

Fonolleda ha destacat que “la temàtica s’escull a l’assemblea general de socis perquè hi ha una necessitat real. A Andorra no hi ha tants espais on diferents veus puguin dialogar, i aquestes jornades ho fan possible”.

A més de les ponències, a Prada també es viuran altres actes. La jornada es clourà a les 19.00 h, però a les 23.00 h es projectarà la pel·lícula Arinsal als peus de la Capa. Com és habitual, l’acte serà enregistrat i posteriorment es publicarà un llibre que recollirà les intervencions.

En la presentació, tant la presidenta de la SAC, Àngels Mach, com Albert Moles -director general de FEDA- han volgut destacar el valor de la col·laboració institucional entre la SAC i FEDA, que enguany celebra una dècada de trajectòria conjunta. “Estem molt contents i satisfets amb la col·laboració de fa 10 anys amb FEDA”, ha afirmat Mach, tot destacant que aquest suport ha permès consolidar les jornades i fer-les créixer, tant en participació com en qualitat. “És una oportunitat perquè els estudiants andorrans puguin viure les jornades”, ha remarcat, posant en valor també el vincle amb la Universitat Catalana d’Estiu. Per la seva banda, el director de FEDA ha subratllat el compromís de l’entitat amb la iniciativa: “Acompanyem a la SAC des de fa deu anys”, reafirmant el suport a espais de reflexió que enriqueixen el debat sobre els grans reptes del país.

Per la seva part, Moles, també hi participarà amb una ponència sobre l’impacte de la globalització i l’energia en l’àmbit de l’habitatge. “Exposaré l’impacte que té Andorra i el que té la resta del món”, ha avançat.

Un exemplar del llibre presentat. | FEDA

Presentació del llibre La globalització i Andorra

En el marc de la presentació del programa d’enguany, la SAC també ha donat a conèixer el llibre La globalització i Andorra, que recull els articles més destacats de la jornada del 2024. Aquesta edició es va centrar en com el fenomen global afecta el país des de múltiples perspectives.

Mach, ha valorat positivament la consolidació del projecte: “Estem molt contents i satisfets amb la col·laboració de fa 10 anys amb FEDA. Ja s’han quedat uns quants llibres i ens han donat suport a la Universitat Catalana d’Estiu”. Ha subratllat també que “la portada del llibre és molt representativa, fa referència a la societat líquida de Zygmunt Bauman, i la imatge és una fotografia real feta des d’Engolasters”. El volum conté 32 articles de ponents provinents de diferents àmbits –polític, econòmic i social– i reflecteix els impactes, tant positius com negatius, de la globalització sobre Andorra.