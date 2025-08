Preacord de pujada salarial entre Govern i Sindicats

La revalorització dels salaris públics per nivells suposarà una despesa inicial de 12,8 milions d’euros

Els sindicats consideren positiu el preacord, però avisen que no resol el greuge acumulat dels últims 17 anys

Govern i sindicats han arribat a un preacord per revaloritzar els salaris dels treballadors públics, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L’acord, que s’espera formalitzar i signar al setembre, permetrà aplicar increments salarials lineals sobre les bases retributives, amb una inversió prevista de fins a 13,5 milions d’euros.

El gruix de la revalorització, amb un import de 12,8 milions d’euros, s’aplicarà segons el nivell professional de cada empleat públic. Els 700.000 euros restants es destinaran específicament a millorar les retribucions dels treballadors amb més antiguitat.

Casal ha remarcat que “ens satisfà el preacord”, que s’ha assolit després de les negociacions mantingudes aquest dimarts. L’increment salarial mitjà serà de l’11,05%, tot i que el percentatge concret variarà segons la classificació professional. “Els increments es faran en funció del lloc de treball que ocupa cada treballador”, ha dit. “Seran augments per nivells”.

Ha exemplificat que “tots els empleats públics del nivell 7 rebran el mateix augment percentual, tant si tenen un any com vint d’antiguitat”. D’aquesta manera, ha defensat que es tracta d’un sistema equitatiu que “respon a les demandes que havien fet els funcionaris”.

El model de revalorització s’ha definit tenint en compte els nivells establerts dins l’administració general, i es basa en un estudi extern de mercat. Casal ha indicat que el desglossament complet dels increments es podrà detallar al setembre, un cop finalitzats els càlculs tècnics corresponents.

Els sindicats valoren l’esforç, però alerten que no resol el greuge del GADA

Els sindicats han expressat una valoració positiva del preacord, tot i reconèixer que no resol de forma definitiva totes les demandes pendents.

“Valorem molt l’esforç que ha fet Govern i el Ministeri, perquè hi ha diferents casuístiques”, han assenyalat fonts sindicals. No obstant això, recorden que aquesta entesa només cobreix les bases salarials, i que encara s’està treballant en l’acord sobre el complement específic, que s’hauria de tancar al setembre.

Els representants laborals consideren que aquesta mesura ajusta els salaris als preus de mercat, però no compensa la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els darrers anys. “L’acord actual només actualitza els salaris a preus de mercat, per poder retenir personal”, han assenyalat. “Però no soluciona el greuge derivat de la suspensió del GADA”.

També han recordat que, després de 17 anys sense revisions estructurals, Govern hauria d’haver destinat una dotació pressupostària més gran per compensar la congelació de les retribucions. “Això no s’assoleix amb aquesta mesura”, han afirmat, i han demanat que “durant l’any 2026 es busquin solucions dialogades per compensar la pèrdua de poder adquisitiu”.

Finalment, han insistit que el complement específic s’ha d’actualitzar i extendre a tots els cossos de l’administració, ja que actualment només l’apliquen els cossos uniformats. També han reclamat que aquests ajustaments s’enllacin amb l’aplicació de la carrera professional prevista per al 2027, amb l’objectiu de garantir una administració competitiva i justa per a tots els treballadors públics.