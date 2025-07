Modificacions al servei públic

La reestructuració del transport públic arrenca amb la nova L7, tot i les queixes veïnals a Escaldes-Engordany

La nova línia ja uneix la capital amb la Massana amb freqüències de 15 minuts, amb l'objectiu de millorar la connectivitat i la rapidesa

Avui dilluns ha entrat en funcionament la nova organització de les línies d’autobús a Andorra, amb la posada en marxa de la línia L7 com a principal novetat. Aquesta nova línia connecta Andorra la Vella amb la Massana amb una freqüència de pas de 15 minuts, amb l’objectiu de millorar la rapidesa i la connectivitat del transport públic. La jornada ha transcorregut sense grans incidències, segons ha confirmat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.

Forné ha remarcat que la nova xarxa no és una mesura improvisada: “Això no és fruit del no res, és fruit d’un procés participatiu que es va fer un any i mig enrere”. Segons ha explicat, la reestructuració parteix d’un estudi detallat de les dades d’ús de les parades i ha estat desenvolupada conjuntament amb una empresa especialitzada i el departament de Mobilitat.

Tot i l’inici del nou servei, l’estrena ha estat marcada pel malestar expressat per veïns d’Escaldes-Engordany, els quals han recollit firmes en protesta per l’anul·lació del servei de bus circular. Forné ha admès que hi ha hagut algunes inquietuds, però ha matisat que “les crítiques no són molt generalitzades”. En aquest sentit, ha assegurat que s’ha informat la ciutadania afectada, com els residents d’Engolasters i de l’avinguda del Pessebre, sobre les noves ubicacions de les parades i les connexions amb el centre.

Pel que fa a altres parròquies com Ordino, ha destacat que el nou servei “no empitjora, sinó que millora”, i que la línia cap a la Cortinada, abans inexistent, representa un pas endavant. També ha garantit que les persones amb dificultats de mobilitat podran fer un transbordament “molt ràpid” a la Massana per accedir directament a serveis com l’Hospital.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant l’atenció als mitjans. | SFGA / JAViladot

Els canvis

La reorganització del transport públic inclou diversos ajustaments en els recorreguts per optimitzar els desplaçaments entre parròquies. Entre els canvis més destacats hi ha la transformació de les línies que connecten amb el Pas de la Casa, Soldeu i Ordino en línies de tipus exprés. La línia L6, que dona servei a Ordino, circula ara per la CG-1 i travessa el túnel dels Dos Valires per connectar amb el centre del país, on fa parada al carrer Na Maria Pla en sentit de baixada.

La línia L3, amb destinació a Soldeu, també fa el recorregut per la CG-1 i utilitza la variant d’Encamp. Pel que fa a la L4, que arriba fins al Pas de la Casa, el seu itinerari passa per la CG-1 i recorre l’interior d’Encamp, amb un nombre de parades inferior a l’L2 però mantenint la cobertura dins la parròquia. També s’ha creat una nova parada d’intercanvi a la zona de FEDA que permet la connexió directa entre la vall del Nord (la Massana i Ordino) i la vall d’Orient (Encamp i Canillo), evitant la necessitat de passar per Andorra la Vella.

A més, s’ha posat en marxa la nova línia L7, amb final de trajecte a la Massana, per reforçar les connexions dins la vall Central. També s’ha ampliat el recorregut de la L6 perquè arribi de manera permanent fins a la Cortinada. Les línies L1 i l’exprés de Sant Julià mantenen els seus recorreguts habituals, mentre que la L2 conserva trajecte i freqüència, però incorpora una nova parada a la zona del Grau en sentit de baixada. Aquest últim recorregut es troba provisionalment alterat en direcció sud per les obres al Pont de París.

La imatge dels canvis en els recorreguts dels autobusos. | Govern d’Andorra

Un augment sostingut de l’ús del transport públic

Forné ha volgut recordar que el canvi de model respon a un increment sostingut en l’ús del transport públic. “Hem experimentat un creixement de tres vegades en els darrers anys”, ha destacat. Davant d’aquesta realitat, el Govern ha optat per una reorganització del servei basada en dades empíriques. “Hem agafat dades exhaustives de totes les parades del país per saber on hi ha demanda i on no”, ha explicat.

Amb aquesta reestructuració, el Govern espera fer més eficient la connexió entre els domicilis de la ciutadania i els nuclis principals de cada parròquia. “Volem connectar de manera més ràpida i eficient, i crec que amb aquestes noves estructuracions ho aconseguirem”, ha conclòs.