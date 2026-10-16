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Alex Montero Carrer
  • Societat
Nova fase

La recepta electrònica arriba dilluns a tots els metges del país amb l’ampliació de la prova pilot impulsada per Salut

Els metges d’atenció primària i els especialistes començaran a utilitzar la recepta electrònica, fins ara limitada únicament als professionals del SAAS

El Ministeri de Salut posarà en marxa dilluns una nova fase de la prova pilot de la recepta electrònica, la qual s’estendrà a tots els professionals mèdics d’atenció primària i als especialistes del país. La mesura permetrà ampliar les proves que fins ara s’havien desenvolupat únicament amb els facultatius dependents del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), amb l’objectiu de recollir les aportacions del conjunt del col·lectiu mèdic abans de la implantació definitiva del sistema.

Cal recordar que la recepta electrònica permet gestionar digitalment les prescripcions de medicaments a través de la Història Clínica Compartida, amb la finalitat de centralitzar la informació dels tractaments i facilitar-ne el seguiment. Segons ha informat Salut, el sistema també ha de contribuir a millorar la coordinació entre els diferents professionals i serveis sanitaris, així com a reforçar la seguretat dels pacients mitjançant una major traçabilitat de les prescripcions.

Així, el ministeri pretén comprovar el comportament de l’eina en diferents àmbits assistencials i incorporar les observacions dels metges que l’hauran d’utilitzar en la seva activitat diària. Val a dir que el projecte es desenvolupa amb la col·laboració del SAAS i forma part de l’estratègia de modernització i digitalització del sistema sanitari andorrà. Tanmateix, encara no s’ha concretat una data per a la seva entrada en funcionament definitiva.

Salut admet dificultats amb l’eficiència de la recepta electrònica, però manté la previsió de tenir-la per a finals d’any

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