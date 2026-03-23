Salut admet dificultats amb l’eficiència de la recepta electrònica, però manté la previsió de tenir-la per a finals d’any

La ministra de Salut, Helena Mas, ha refermat que la implantació de la recepta electrònica continua sent una prioritat del ministeri i ha situat novament l’horitzó de desplegament a finals d’any. Segons ha explicat, el projecte es troba en fase de desenvolupament i evolució, tot i que ha admès que el procés presenta complexitats tècniques, especialment pel que fa a l’eficiència del sistema. “Ens costa que la recepta sigui el més eficient possible”, ha indicat, tot remarcant que es treballa perquè “la inversió de temps no sigui més que el temps que tu pots fer la recepta per escrit”.
Malgrat aquestes dificultats, Mas ha assegurat que el ministeri hi està treballant “molt intensament”. A més, i pel que fa als pròxims passos, la ministra ha avançat que durant el mes d’abril es durà a terme una segona prova pilot amb metges del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Aquesta fase, segons ha detallat, es vol ampliar progressivament a altres professionals per continuar avançant en el desplegament. “Esperem que a final d’any puguem tenir aquest projecte en marxa”, ha afirmat.
En paral·lel, la titular de la cartera de Salut ha valorat el funcionament del nou calendari de vacunació per a adults, vigent des de l’1 de març i que estableix la gratuïtat dels vaccins. Segons ha recordat, el calendari fixa de manera clara quan correspon rebre cada vacuna en funció de l’edat. “Tots els adults ara també tindrem ben estructurat quan és el nostre procediment per vacunar-nos”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha subratllat que el model segueix la mateixa lògica que el calendari infantil i que el cost de les vacunes és assumit pel ministeri. “La vacunació de l’adult és gratuïta i està ben estructurada”, ha conclòs.