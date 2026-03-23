  • La ministra i la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas i Cristina Pérez, aquest dilluns durant la donació de sang de la Creu Roja Andorrana. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Salut admet dificultats amb l’eficiència de la recepta electrònica, però manté la previsió de tenir-la per a finals d’any

Es preveu una nova prova pilot a l’abril amb metges del SAAS i vol ampliar progressivament el sistema a la resta de professionals sanitaris

La ministra de Salut, Helena Mas, ha refermat que la implantació de la recepta electrònica continua sent una prioritat del ministeri i ha situat novament l’horitzó de desplegament a finals d’any. Segons ha explicat, el projecte es troba en fase de desenvolupament i evolució, tot i que ha admès que el procés presenta complexitats tècniques, especialment pel que fa a l’eficiència del sistema. “Ens costa que la recepta sigui el més eficient possible”, ha indicat, tot remarcant que es treballa perquè “la inversió de temps no sigui més que el temps que tu pots fer la recepta per escrit”.

Mas confia implementar la recepta electrònica abans de finals d’any mentre Moliné critica els retards del projecte

Malgrat aquestes dificultats, Mas ha assegurat que el ministeri hi està treballant “molt intensament”. A més, i pel que fa als pròxims passos, la ministra ha avançat que durant el mes d’abril es durà a terme una segona prova pilot amb metges del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Aquesta fase, segons ha detallat, es vol ampliar progressivament a altres professionals per continuar avançant en el desplegament. “Esperem que a final d’any puguem tenir aquest projecte en marxa”, ha afirmat.

Les vacunes per als adults seran gratuïtes a partir de l’1 de març amb un nou pla presentat pel Ministeri de Salut

En paral·lel, la titular de la cartera de Salut ha valorat el funcionament del nou calendari de vacunació per a adults, vigent des de l’1 de març i que estableix la gratuïtat dels vaccins. Segons ha recordat, el calendari fixa de manera clara quan correspon rebre cada vacuna en funció de l’edat. “Tots els adults ara també tindrem ben estructurat quan és el nostre procediment per vacunar-nos”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha subratllat que el model segueix la mateixa lògica que el calendari infantil i que el cost de les vacunes és assumit pel ministeri. “La vacunació de l’adult és gratuïta i està ben estructurada”, ha conclòs.

Notícies relacionades
Un intent de furt a Aixirivall desplega un operatiu que acaba amb dos detinguts i un tercer encara en recerca
Molné manté que la modificació del Codi Penal considerarà delicte el sexe en línia amb “interacció i remuneració”
El Bici Lab inaugura ‘Un negoci sobre rodes’, una exposició que enllaça la bici amb els oficis del passat, present i futur

Notícies destacades
  • Societat, Successos
Un caçador andorrà resulta ferit a Catalunya després de ser atacat per un porc senglar durant una batuda
  • Societat
La Bombonera passa d’acollir cistelles a donacions en la setena campanya anomenada ‘La jugada que suma vides’
  • Societat
Justícia planteja tipificar com a “complicitat” el paper d’empreses en contraban per reforçar-ne la detecció
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
González preveu tenir dibuixat el traçat dels carrils bici de la capital aquest semestre i iniciar-lo a Prada Motxilla
  • Parròquies
La Massana orienta el nou POUP cap a limitar el creixement i preservar el paisatge amb noves bases urbanístiques
  • Parròquies
Carmen Ayala, nova Fadrina d’Escaldes després de ser escollida per votació i la intenció de “fer-ho el millor possible”
