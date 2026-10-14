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  • L'exterior del complex de la Querola, abans de l'incendi. | Arxiu ANA
Alba Jiménez Ibáñez
  • Societat
Hat-trick arquitectònic

La Querola obté un ple històric al NY Architecture Awards, un dels certàmens internacionals de més prestigi

El projecte residencial d'autor situat a Ordino ha estat guardonat en les tres categories en què s'ha presentat amb dos primers premis i un segon

La Querola s’ha endut tres guardons dels NY Architecture Awards, un dels certàmens internacionals de més prestigi en l’àmbit de l’arquitectura, el disseny urbà i la sostenibilitat. El projecte residencial d’autor, concebut per Jean Nouvel, l’estudi Ribas & Ribas Arquitectes i Jordi Sala, ha estat premiat en les tres categories en què s’ha presentat, amb dos primers i un segon premi.

En la primera d’elles, ‘Residential Architecture – Sustainable and Eco-Friendly Homes’, la Querola ha rebut el màxim reconeixement per part del jurat internacional amb el Gold Winner, ja que afavoreix l’eficiència energètica, el respecte per l’entorn natural de la vall d’Ordino i el desenvolupament sostenible.

Aquest reconeixement internacional posa de manifest «el valor incalculable de la proposta arquitectònica i la seva integració exemplar en el paisatge d’Ordino» – Impulsors del NY Architecture Awards

El segon Gold Winner ha estat en la categoria ‘Residential Architecture – Urban Residential Design’ per la gran tècnica arquitectònica i la integració urbana d’avantguarda. Pel que fa a la darrera categoria, ‘Residential Architecture –  Luxury Residences’, s’emporta el Silver Winner destacant-hi la qualitat dels materials, el disseny dels acabats i la seva exclusivitat com a habitatge d’alta gamma.

Aquest triple guardó a Nova York se suma a una trajectòria de reconeixements internacionals de primer nivell, entre els quals destaquen la recent selecció als Dezeen Awards 2026 i la nominació entre els finalistes dels Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme.

L’incendi com a valor afegit

Els organitzadors de la competició han posat en relleu aquesta fita internacional com a projecció d’Ordino i d’Andorra arreu del món en un context de reconstrucció, donat que la promotora centra tots els seus esforços a avaluar els danys de l’incendi recent i a la planificació «rigorosa» de la seva rehabilitació.

Ordino estén la mà als promotors de la Querola per reconstruir el complex, tot i que encara no hi ha contactes formals

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