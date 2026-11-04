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  • El copagament s'introduirà progressivament, tot i que Govern assumirà 3.960 euros mensuals per plaça. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Nou model de finançament

Les famílies de joves amb autisme hauran d’assumir 1.320 euros mensuals pel servei especialitzat a partir del 2029

El copagament s'introduirà progressivament, tot i que Govern assumirà 3.960 euros mensuals per plaça i preveu ajuts per als més necessitats

Les famílies dels joves amb trastorn de l’espectre autista (TEA) que utilitzen el servei especialitzat per a persones amb discapacitat hauran dassumir progressivament una part del cost de l’atenció fins a arribar al 100% de la seva aportació prevista l’any 2029. Així ho ha establert l’Executiu amb l’aprovació del nou model de finançament del servei, el qual fixa un cost mensual de 5.280,06 euros per plaça, dels quals Govern assumirà 3.960,05. Els 1.320,02 euros restants corresponen als conceptes d’atenció personal a l’autonomia (1.140,84 euros) i de manutenció i hostaleria (179,18 euros), les quals passaran a formar part del copagament de les famílies.

Per facilitar l’adaptació al nou sistema, l’aportació corresponent a l’atenció personal a l’autonomia s’introduirà de manera gradual durant quatre anys. Així, les famílies hauran d’assumir el 25% d’aquest import el 2026, el 50% el 2027, el 75% el 2028 i la totalitat el 2029. En canvi, els 179,18 euros mensuals corresponents a manutenció i hostaleria s’hauran d’abonar íntegrament des del primer any. En els casos en què les persones beneficiàries no disposin de recursos suficients, es podrà sol·licitar un ajut econòmic ocasional per garantir l’accés i la continuïtat en el servei.

L’aportació corresponent a l’atenció personal a l’autonomia s’introduirà de manera gradual: les famílies hauran d’assumir el 25% el 2026, el 50% el 2027, el 75% el 2028 i la totalitat el 2029

El nou règim tindrà efectes econòmics retroactius des de l’1 de gener del 2026, fet que comportarà la regularització de les quantitats abonades durant l’exercici, tant per part del Govern com de les persones beneficiàries o les obligades al pagament. Aquesta modificació s’emmarca en la transformació de l’antic programa Joves en inclusió (JEI), iniciat el 2020, en un servei de naturalesa exclusivament social. Amb aquest canvi, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) deixarà de participar en el finançament del recurs, que passarà a dependre de les aportacions del Govern i dels usuaris.

Paral·lelament, l’Executiu ha donat llum verda a la signatura d’un nou conveni amb la Fundació Privada Suport i Inclusió del Principat d’Andorra, el qual contempla cinc places concertades per a persones amb TEA que necessiten suports continuats i d’alta intensitat. El servei amplia també la franja d’edat dels beneficiaris, laa qual passa dels 25 als 30 anys, i s’adreça a persones d’entre 16 i 30 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%. Per accedir-hi, caldrà acreditar set anys de residència al país i disposar de la valoració i prescripció de la Comissió Nacional de Valoració (Conava), així com d’una avaluació individual de la idoneïtat del recurs.

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