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  • El Pont Tibetà de Canillo. | Comú de Canillo
Alba Jiménez Ibáñez
Creixement del turisme

El Pont Tibetà i el Roc del Quer facturen prop de dos milions d’euros a l’octubre creixent un 9,5% respecte l’any anterior

Les dues instal·lacions representen els principals reclams de la parròquia, refermant Canillo com una destinació turística pel seu patrimoni natural

El Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer continuen consolidant-se com dos dels principals atractius turístics de Canillo. Les dues instal·lacions han tancat el mes d’octubre amb una facturació acumulada d’1.957.933 euros, un 9,5% més que durant el mateix període de l’any anterior. Aquest resultat confirma l’evolució positiva de l’activitat turística i reflecteix la bona resposta dels visitants a aquestes dues infraestructures, reforçant l’oferta turística de la parròquia.

L’augment més significatiu ha estat al Mirador del Roc del Quer, on s’ha assolit una facturació acumulada de 413.923 euros, la qual suposa un increment del 30,2% respecte al 2025. Pel que fa al Pont Tibetà, la facturació ha crescut un 5%, amb una facturació total d’1.544.010 euros. Les afluències de visitants també mantenen una tendència positiva, amb un increment acumulat del 6,9%. El volum de turistes ha estat superior durant els mesos de setembre i octubre, coincidint amb diversos ponts festius a Catalunya i a l’Estat espanyol, com l’11 de setembre, la Mercè i el 12 d’octubre, els quals han afavorit un major flux de visitants.

La directora dels Serveis de Promoció Turística de Valls de Canillo, Sira Puig, ha valorat positivament els resultats assolits i ha destacat que «les dades confirmen una evolució favorable de l’activitat i la bona resposta dels usuaris. Tot i això, continuarem treballant per incrementar l’atractiu de les nostres instal·lacions, especialment en aquells períodes on encara tenim potencial de creixement». També ha ressaltat que «amb aquests resultats, Canillo afronta el tram final de l’any amb l’objectiu de consolidar la tendència positiva dels ingressos, mantenir la qualitat del servei i continuar millorant l’experiència tant dels residents com dels visitants».

Canillo agrupa els seus principals atractius en nous paquets experiencials per potenciar un turisme més complet

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El Pont Tibetà i el Roc del Quer facturen prop de dos milions d’euros a l’octubre creixent un 9,5% respecte l’any anterior
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